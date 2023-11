Iveco delude sui ricavi e sbatte in Borsa (-9%)

Da Iveco Group conti in crescita e obiettivi per il 2023 in rialzo, ma il mercato ha storto ugualmente il naso in quanto si aspettava ricavi più alti, mentre la revisione delle stime era stata già in parte metabolizzata. Da qui la pesante caduta del titolo in Piazza Affari: -8,9% a 7,24 euro.

Iveco Group, società nata dallo scorporo da Cnh Industrial, con la contestuale separazione delle attività su strada da quelle dei macchinari agricoli e per costruzioni, ha visto raddoppiare l'utile netto a 94 milioni, con un profitto netto adjusted di 84 milioni e superiore alle stime di consensus per 74 milioni, deludendo però sul fronte dei ricavi. Quelli consolidati sono infatti saliti del 6,7%, a 3,757 miliardi, contro un consensus di 3,787 miliardi e contro le previsioni di Intermonte per 3,857 miliardi. I ricavi da attività industriali sono invece aumentati del 6%, a 3,671 miliardi, anche in questo caso sotto il consensus per 3,729 miliardi. Le stime per tutto il 2023: ebit adjusted rivisto al rialzo tra 870 e 900 milioni dai precedenti 750-800 milioni; più ricavi dall'8 al 9% sul 2022 (da 5%-8%). La liquidità netta delle attività industriali di Iveco Group è confermata a circa 2 miliardi, con investimenti previsti in aumento dal 15 al 20%. Il commento dell'ad Gerrit Marx: «Il nostro viaggio, al secondo anno da società indipendente, è paragonabile a una lunga corsa campestre e siamo appena partiti. Siamo tutti impegnati e concentrati nel continuare a mantenere ciò che abbiamo promesso e ad andare oltre».

Dialogando con gli analisti, Marx ha detto di «sentire discussioni costruttive e promettenti, a Bruxelles, sul ruolo futuro dei combustibili rinnovabili per ridurre le emissioni di gas serra». «In particolare - ha aggiunto - le tecnologie di propulsione bio Gnc e bio Lng sono una realtà molto più avanzata e matura di molte opzioni di propulsione elettrica».

Il 14 marzo del 2024, infine, si terrà il capital markets day, durante il quale i presidenti delle varie business unit presenteranno la loro parte del piano aziendale strategico per i prossimi anni.