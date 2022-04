Per Lancia una nuova vita e ritorno in Europa. Tre novità e dal 2028 solo modelli elettrici

Torino. Lancia si appresta ad avere una vera gamma di modelli e a tornare sui mercati europei. Stellantis affronta una della sua missioni più entusiasmanti: far rinascere un simbolo dell'auto italiana, che nella sua vita ha collezionato successi sportivi e interpretato parti da «oscar» in film passati alla storia. Bene il passato, ma ora tocca a un futuro che vedrà Lancia sposare i trend green e tecnologici sempre più pressanti, senza dimenticare un modello - la Y - che anche oggi, dopo anni e non sappiamo quanti restyling (è anche ibrida), occupa la vetta nel segmento B in Italia, oltre a essere la seconda auto più venduta. Una fashion car che ha tenuto vivo il marchio e che, come ultimo abbinamento, ha sposato la griffe di Alberta Ferretti e voluto l'attrice Cristiana Capotondi per testimonial. Y, infatti, è la vettura che continua a essere preferita dal pubblico «rosa» e, con l'attrice Capotondi, vuole dare il suo contributo alla lotta contro la violenza alle donne.

Ma ora si affronta il nuovo corso e la Nuova Lancia dovrà allargare gli orizzonti: sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità sono i pilastri del piano a 10 anni del marchio inserito nella fascia premium di Stellantis con Alfa Romeo e DS. L'obiettivo è quello di essere sempre l'alfiere dell'«eleganza italiana», con tre nuovi modelli di cui due elettrici entro il 2028. Carlos Tavares, ad di Stellantis, ha affidato la nuova vita di Lancia a Luca Napolitano, manager di grande esperienza, che insieme al suo team e al designer Jean-Pierre Ploué, tra l'altro capo dello stile del gruppo, ha approntato la nuova strategia: tre novità (nel 2024 si partirà con una Ypsilon tutta nuova, più grande rispetto a quella di oggi), una ogni due anni, per coprire il 50% del mercato. Dal 2026, inoltre - e qui sta la sfida più importante e difficile da vincere - debutteranno solo veicoli 100% elettrici e dal 2028 saranno vendute unicamente auto a batteria. Lancia, inoltre, avrà 100 nuovi concessionari in 60 principali città europee, con il 50% delle vendite online. «Il futuro di Lancia è già presente - spiega Napolitano - ed entro l'anno avremo un primo assaggio del nuovo corso. Il nostro domani poggia su basi solide, ben radicate in un passato glorioso e un presente costellato dai successi di Y. Con il team siamo ottimisti. Il mio compito è quello di rendere Lancia un marchio credibile e rispettato nel mercato premium europeo dove, nel costruire la rete, partiamo proprio da un foglio bianco». Aurelia, Fulvia, Delta, Flavia, Appia: questi i nomi che hanno fatto parte del mito Lancia. «È vero - osserva Napolitano - ed è impensabile non attingere dalla tradizione. Ecco perché sarà proprio Y ad aprire il nuovo corso, mentre per gli altri due modelli si è ipotizzato Aurelia, per l'ammiraglia, anche se questo nome non è forse adatto alla visione di design, e poi Delta, che tutti cercano, memori della sua muscolarità, geometria e solidità».