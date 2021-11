L'errore da non fare in auto: nuova multa da 866 euro

Potrebbe far ridere ma se è inserito nel codice della strada, purtroppo, è un evento che accade più spesso di quanto si immagini: multa salatissima se qualche folle o maleducato si mette a lanciare rifiuti dal finestrino della propria auto in movimento.

Ecco cosa cambia

Infatti, a seconda della gravità e della severità del giudizio della pattuglia di stradale che si dovesse accorgere del fattaccio, le multe lievitano andando da un minimo di 26 per i "peccati veniali" fino ad un massimo di 866 euro, un salasso (meritato). Insomma, chi fa il fenomeno gettando cartacce e quant'altro dall'auto in corsa forse ci penserà due volte e si comporterà in maniera più civile se non vorrà regalare al Comune di appartenenza una somma di denaro così alta. Questa e altre norme del nuovo codice della strada di cui ci siamo appena occupati sul Giornale.it, sono contenute nel Decreto Infrastrutture e trasporti del 2021.

Cosa succede sui parcheggi dei disabili

Dal 1° gennaio 2022, poi, chi avrà il contrassegno per sostare nelle aree riservate ai disabili, potrà parcheggiare anche nelle strisce blu qualora trovasse occupato il posto a lui riservato. E veniamo alle dolenti note: chi per negligenza decidesse di lasciare la propria auto vedrà una multa raddoppiata e il triplo in meno dei punti sulla patente. La sanzione amministrativa passera dai 168 a 672 euro contro la "forbice" di prima che era compresa tra 84 e 335 euro e sei punti in meno sulla patente.

Cosa cambia con i telefonini

Stesse cifre ma infrazioni maggiori durante la guida in auto e la "distrazione" per colpa degli strumenti tecnologici: oltre agli smartphone verranno sanzionati coloro i quali si distraggono a causa di computer portatili, notebook, tablet e, " dispositivi analoghi in grado di comportare anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante della vettura ", si legge sul nuovo codice. La multa varierà da 165 a 661 euro e i punti che verranno decurtati dalla patente saranno ben cinque.

Il nuovo codice della strada, però, prevede maggiori sanzioni amministrative verso chi, mentre si prepara a sostenere l'esame di guida, si esercita senza un istruttore accanto. Come si legge sul Corriere, le multe variano da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro oltre alla beffa di avere un fermo amministrativo del veicolo di tre mesi.

Le novità sui monopattini

A tenere banco in questo periodo è la riforma sulla guida e sull'uso dei monopattini elettrici come ci siamo occupati sul Giornale.it. Il motore elettrico non sarà superire a 0.50KW, bisognerà avere un segnalatore acustico e cambiano le regole sulla velocità: mai oltre i 20 Km/h e non oltre i 6 Km/h sulle aree pedonali. Dal 2022, poi, saranno obbligatorie le freccde e le luci di stop. Chi non osserverà le nuove norme subirà multe comprese tra 100 a 400 euro oltre al sequestro del veicolo.