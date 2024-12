Lo spread ora porta il sereno

Ascolta ora 00:00 00:00

È da qualche tempo che si parla pochissimo dello spread. Lo si è un po' perso di vista, praticamente sparito dalle prime pagine e dai titoli dei notiziari generalisti perché non fa più paura. Perché lo spread ridimensionato è «solo» una buona notizia e, di norma, le buone notizie faticano a trovare spazio rilevante nel mondo della comunicazione mediatica. Dunque, a proposito di spread, le cose nel nostro Paese stanno andando alquanto bene. La stabilità politica dovuta a un'attività governativa solida è un fattore che sta tranquillizzando i mercati. Negli ultimi mesi il cielo dello spread tende chiaramente all'azzurro. Un azzurro così limpido non lo si vedeva da tempo. Una performance niente male, insomma. Negli ultimi giorni è intorno ai 114 punti base ma in tempi recentissimi ha toccato anche i 111. Tale andamento suggerisce una breve riflessione. Lo spread è quell'indicatore finanziario che ha un impatto assai rilevante sull'economia reale. E perciò, quando ci si riferisce all'economia reale, è chiaro che la questione si fa estremamente concreta. Ecco perché è molto importante adoperarsi per contenere lo spread. Infatti, quando tale indicatore finanziario è sotto controllo, vuol dire che l'Italia paga meno interessi per indebitarsi; il che, come sappiamo, non è un fattore negativo di per sé. Lo è quando il debito è vizioso. Una certa disciplina fiscale è un valore e non merita di essere sottovaluta o interpretata sbrigativamente come un genuflettersi all'altare dell'austerità. No, è ben altro.

Si tratta di una strategia che, se perseguita con impegno puntuale e perciò virtuoso, consente di mettere in circolo risorse - l'economia reale ne ha sempre un gran bisogno - da utilizzare per scopi francamente più produttivi e quindi più profittevoli per il Sistema Paese. E più proficui rispetto al pagamento degli interessi passivi. Contenere lo spread è il risultato di una buona pratica. Una buona notizia per imprese e cittadini. Ricordiamolo sempre.

www.pompeolocatelli.it