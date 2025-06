Produttività avanti tutta

La produttività è storicamente il tasto dolente delle imprese italiane. Un ritardo che ha pesato e pesa. Perché la produttività sta a indicare un aspetto importante dell'attività di una intrapresa, vale a dire il rapporto tra la voce output che riguarda i beni o i servizi che vengono prodotti e la voce input che concerne le risorse (a partire dal lavoro) utilizzate per ottenerli. Insomma, parliamo del livello di efficienza che è in grado di esprimere un'impresa in ragione del suo processo virtuoso nel creare valore laddove è centrale il ruolo del capitale umano. Questo per riaffermare un concetto spesso trascurato: la salute di un'impresa è determinata dalla coesione fra tutti i soggetti che ne fanno parte. In sintesi: per ottenere il bene tutti devono concorrervi. Dunque: la produttività. In questi giorni, su tale delicata materia, sono stati resi pubblici dati confortanti da Mediobanca e dall'Istituto Tagliacarne. Ebbene, le medie imprese in Italia sono produttive. Per l'economia italiana si tratta di una bella boccata d'ossigeno visti i tempi infausti che si vivono nel contesto di uno scenario geopolitico ogni giorno più incerto e mutevole. Parliamo di un segmento del nostro sistema produttivo piuttosto significativo, realtà del manifatturiero tra 50 e 500 addetti e con un ricavi inferiori a 415 milioni e superiori a 19 milioni. Come le piccole imprese, anche questo mondo è a prevalente controllo familiare. Nel decennio 20142023 la perfomance è di rilievo se a proposito di produttività (da lavoro) questo segmento è riuscito a mettersi alle spalle Germania, Francia e Spagna. E per il 2025 le medie imprese prevedono di chiudere ancora positive.

Con buona pace dei profeti di sventura e degli strenui difensori del capitalismo di Stato e affini. Le medie imprese italiane, come le piccole, sanno viaggiare sulle proprie gambe non curandosi della politica incline a spingere sui sussidi.

www.pompeolocatelli.it