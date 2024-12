Listini sotto la stella della volatilità

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2025 si profila come un anno di sfide e opportunità per i mercati globali. L'ottimismo dovrebbe continuare a prevalere sull'azionario ma occorrerà essere maggiormente selettivi visto che l'anno che si conclude oggi è stato già particolarmente generoso. Secondo Gamma Capital Markets, la politica protezionistica di Trump potrebbe incidere sull'inflazione Usa e sul dollaro, aumentando la volatilità. Negli Usa settori come tecnologia, infrastrutture e quelli sensibili ai tassi di interesse offrono opportunità, con valutazioni elevate ma prospettive di crescita. In Europa, la mancanza di crescita strutturale porta a valutazioni scontate rispetto agli Usa, con un equilibrio tra rischio e opportunità che favorisce ancora il mercato americano.

Gam, al contrario, è ottimista nei confronti dell'Europa in quanto le valutazioni a sconto offrono ancora opportunità anche se la rielezione di Trump potrebbe complicare ulteriormente lo scenario accelerando quelle riforme invocate da Draghi che sono sempre più necessarie.

L'outlook di Banor, infine, ha trovato anche uno spazio per l'Italia. I flussi verso il segmento delle small/mid cap dovrebbero nettamente migliorare, in quanto nel primo trimestre del 2025 saranno operativi i fondi chiusi finanziati da Cdp insieme a gestori privati.

La dotazione, si legge nella nota, dovrebbe essere di circa un miliardo di euro con durata prevista di almeno 6/7 anni. La debolezza dell'euro dovrebbe continuare a favorire gli utili delle aziende europee esportatrici.