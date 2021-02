L'ultimo disastro di Tridico: a rischio i soldi di Bruxelles

Crisi di governo, Draghi sì o Draghi no, liti all'interno dei partiti per la posizione da assumere nei confronti dell'ex presidente della Bce ed un frenetico caos nelle aule parlamentari, ma ecco che una nuova bomba sarebbe pronta ad esplodere a causa di un gravissimo errore commesso ancora una volta dall'Inps di Tridico.

Secondo quanto riferito da Dagospia, al ministero dell'economia è scattato l'allarme per una errata rendicontazione che ha portato il nostro Paese ad essere fuori di ben sei miliardi di euro con il conto Sure. Il cosiddetto "piano Sure", creato nel corso della prima ondata di Covid-19, è un sistema di prestiti creato ad hoc dall'Ue per coprire i costi delle casse integrazioni. Prestiti che, come dichiarato dalla Commissione europea, sono stati studiati per aiutare "gli Stati membri ad affrontare gli aumenti improvvisi della spesa pubblica per preservare l’occupazione" . In particolare aiutano "gli Stati membri a coprire i costi direttamente correlati al finanziamento dei programmi nazionali di lavoro a tempo ridotto e altre misure simili che hanno messo in atto in risposta alla pandemia di coronavirus, anche per i lavoratori autonomi" .

Tra l'altro, neppure a farlo apposta, appena tre giorni fa (2 febbraio 2021) l'Italia aveva ricevuto un prestito per ulteriori 4,45 miliardi di euro dal fondo Sure nel corso della quarta tranche (fase in cui l'Unione europea ha erogato complessivamente 14 miliardi di euro). Con ben 27,4 miliardi di euro che le saranno complessivamente destinati (e che ovviamente andranno anch'essi a debito), l'Italia risulterà lo Stato dell'Ue che ha maggiormante attinto da questo fondo. Una notizia accolta con grande giubilo dal commissario per gli Affari economici nonchè nostro connazionale Paolo Gentiloni: "Oggi la Commissione europea versa altri 14 miliardi di euro per sostenere i lavoratori in nove paesi dell’UE duramente colpiti" , aveva dichiato con grande entusiasmo Gentiloni appena 3 giorni fa, come riportato da Qui Finanza. "La pandemia continua a pesare sulle nostre economie e mentre sappiamo che c’è luce alla fine di questo tunnel, non sappiamo ancora quanto tempo ancora prima di raggiungerla. Ecco perché Sure e la solidarietà europea che rappresenta sono così importanti" .

Ora invece, stando a quanto riportato da Dagospia, a causa di un gravissimo errore di rendicontazione da parte dell'Inps di Pasquale Tridico, l'ennesimo in questo periodo, il nostro Paese sarebbe fuori di ben 6 miliardi di euro. Ecco perchè dal Mef sarebbero partite telefonate dai toni decisamente agitati nei confronti di Gentiloni, forse in questo caso meno entusiasta rispetto a qualche giorno fa. Un errore che non può essere risolto semplicemente con un rimborso, dato che l'Ue non rimborsa ciò che non viene rendicontato. Nuova gatta da pelare per Pasquale Tridico, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.