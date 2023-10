Via alla mappa della filiera auto. La sfida produzione di Stellantis

Un forte impulso per far crescere la produzione di veicoli in Italia e, allo stesso tempo, il sostegno adeguato agli investimenti per la riconversione produttiva delle aziende della componentistica. Sono due delle aree di intervento previste dal protocollo d'intesa siglato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (nella foto, il ministro Adolfo Urso) e Anfia, l'associazione della filiera italiana automotive. L'obiettivo: identificare le priorità di intervento a sostegno dei futuri investimenti delle imprese.

Lo stesso Urso, inoltre, si è impegnato a proseguire le trattative con Stellantis allo scopo di condividere, in tempi brevi, la definizione delle condizioni per incrementare l'attuale produzione e tornare, così, a oltre un milione di veicoli l'anno. Anfia, da parte sua, entro i prossimi 90 giorni dovrà definire uno studio di analisi e mappatura della filiera sui seguenti punti: individuare i fattori che penalizzano la competitività delle aziende; stabilire la geografia delle competenze presenti sulla mobilità del futuro (elettrificazione, carburanti CO2 neutrali e a basse emissioni, guida autonoma, digitalizzazione) e confrontarsi con i competitor esteri; apertura all'internazionalizzazione e dipendenza dai siti Stellantis in Italia; coinvolgere le start-up innovative in progetti pilota e inserirle nella filiera. Saranno anche valutati interventi per ridurre il peso dei costi energetici e per la decarbonizzazione delle fabbriche. «Il nostro obiettivo - spiega Urso - è la stesura di un piano di transizione di largo respiro volto a rilanciare la produzione e l'occupazione, supportando lo sviluppo di un indotto più innovativo, sostenibile ecologicamente ed economicamente». La palla passa ora al tavolo con Stellantis, i cui dirigenti avrebbero già pronte le indicazioni da presentare al ministro.