Mediolanum, sprint nella raccolta: piano di accumulo familiare al via

"Abbiamo davanti un anno che promette molto bene, sul fronte della raccolta mi aspetto una forte accelerazione già nel mese di maggio", ha assicurato Massimo Doris (in foto), amministratore delegato di Banca Mediolanum, chiudendo ieri la convention nazionale del gruppo all'Inalpi Arena di Torino. Davanti alla platea di family banker Doris ha poi ricordato il ruolo del consulente finanziario sottolineando che "negli ultimi dieci anni il 90% della raccolta di Assogestioni è stata fatta dalle reti". E che nel 2023, "anno difficile per il gestito", l'associazione dei fondi ha visto fuoriuscite per 22,5 miliardi mentre Assoreti ha visto afflussi pari a 5,7 miliardi, di cui la metà arriva da Banca Mediolanum". Oggi, ha poi aggiunto il direttore commerciale Stefano Volpato, "la liquidità nei conti correnti è a livelli record perché rappresenta il 34% della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane".

In questo contesto, la banca ha introdotto la strategia Equity Target, un modello di allocazione pensato per accompagnare progressivamente l'ingresso nei mercati azionari, riducendo il rischio legato a scelte dettate dall'emotività.

La seconda giornata della convention torinese è servita anche a presentare i nuovi prodotti. Lo sguardo è rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Per questo il direttore generale, Igor Garzesi, ha annunciato la nascita del Conto under 18, per i giovani dai 12 ai 17 anni. Canone zero, 100% self, full digital, si possono inviare e ricevere bonifici e controllare i risparmi dallo smartphone. "Non è solo un conto ma un primo strumento di educazione al risparmio e i genitori potranno vedere le spese del proprio figlio attraverso una app dedicata", ha detto Garzesi. Spiegando che questa formazione non può però fermarsi al 18mo compleanno, li deve accompagnare anche quando si troveranno davanti alle prime decisioni importanti "ecco perché presentiamo anche il Piano di accumulo familiare (PAF)".

Il giovane maggiorenne può sottoscrivere, oltre al fondo, un conto di transito sul quale confluiranno i suoi versamenti ricorrenti o saltuari così come quelli dei genitori. Le somme verranno poi investite con cadenza mensile nel fondo selezionato.