Mfe apre una breccia nel muro di Prosieben

Mfe-Mediaset ottiene di mettere all'ordine del giorno tutte le sue proposte in vista dell'assemblea di Prosiebensat del 30 aprile. Un portavoce del gruppo guidato dall'ad Pier Silvio Berlusconi (nella foto), che è primo azionista della società tedesca con quasi il 30% delle azioni, ha espresso soddisfazione sul fatto che Prosiebensat «abbia accolto tutte le nostre proposte e candidature inserendole all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti senza ritardi». E poi ha rimarcato: «Mettere ai voti le nostre proposte e la nostra strategia è senza dubbio nell'interesse di tutti gli azionisti ed è la scelta più democratica».

Dal canto suo, il board dell'emittente televisiva tedesca ha invitato i soci a votare contro alla proposta di Mfe di scorporare le attività non principali di e-commerce e dating online. «Il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza non ritengono appropriata la richiesta di Mfe di una scissione della società», si legge in un comunicato di ProSieben. Per la società, un'operazione del genere si tradurrebbe in un «significativo incremento dell'indebitamento finanziario fino a 4,1 volte l'ebitda adjusted, rendendo così impossibili sia acquisizioni strategiche che la consueta politica dei dividendi». Da parte del Biscione, tuttavia, la reale richiesta - come si legge all'ordine del giorno - è di procedere prima con una valutazione indipendente da parte del tribunale sulla convenienza dello spin-off. Mfe, tra le altre cose, vorrebbe modificare la composizione del consiglio di sorveglianza e ha pertanto presentato come suo candidato l'ex EY Simone Scettri.

«Queste richieste», ha detto il presidente del consiglio di Sorveglianza, Andreas Wiele, «mirano tutte ad avere più influenza su questa azienda di quanto sia legittimo».