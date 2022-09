Mfe ha un miliardo per lo shopping. Ricavi ok, ma è incognita pubblicità

Tengono bene i conti del primo semestre di Mfe-Mediaset, nonostante la situazione difficile delineata da guerra in Ucraina, crisi energetica e relativa spinta inflattiva. La società guidata dall'ad Pier Silvio Berlusconi (in foto) ha registrato ricavi netti consolidati a 1.388 milioni, in linea con il 2021. L'utile è stato invece di 84 milioni contro i 226 precedenti che tuttavia erano stati spinti dalla plusvalenza per la cessione di Towertel. Mancano all'appello, inoltre, i dividendi di Prosiebensat che sono comunque in arrivo. Decresce, in modo superiore alle attese, l'indebitamento finanziario: a quota 630 milioni rispetto agli 869 milioni di inizio periodo. «Siamo abbastanza solidi sull'indebitamento netto e sulla duration delle nostre facility finanziarie», ha detto Marco Giordani, Cfo di Mfe. Ha poi aggiunto circa i fondi disponibili per le acquisizioni: «I covenant su queste facility ci consentono di avere una potenza di fuoco da più o meno un miliardo, senza prendere in considerazione l'ebitda dell'azienda target». Munizioni utilizzabili a partire dall'offerta sulla francese M6.

La pubblicità è prevista in calo nella parte finale dell'anno, a causa della recessione e della contrazione dei consumi. Ed è stato questo dato a far reagire male la Borsa su Mfe-Mediaset, che ha perso ieri il 3,2%. Finora, comunque, la raccolta ha tenuto: nei primi sei mesi i ricavi pubblicitari, in Italia, sono stati di 976 milioni, in linea con il 2021. Peggio è andata in Spagna con una raccolta a 385 milioni rispetto ai 406 del 2021. Mfe-Mediaset, infine, ha confermato «l'obiettivo di conseguire per l'esercizio 2022 risultati economici e una generazione di cassa caratteristica ancora positivi».