Microsoft punta 4,3 miliardi sull'Italia

Maxi investimento in Italia per Microsoft. Il colosso di Redmond nell'arco dei prossimi due anni andrà a stanziare 4,3 miliardi di euro per investimenti volti a potenziare l'infrastruttura di data center hyperscale cloud e di intelligenza artificiale nel nord del paese. Sarà l'investimento più importante di sempre di Microsoft nella penisola e contestualmente l'azienda a stelle e strisce andrà a predisporre un ampio programma di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione di italiani entro la fine dell'anno prossimo.

«Questo investimento storico rafforza ulteriormente il nostro impegno di lunga data per la trasformazione digitale dell'Italia», ha rimarcato Brad Smith, presidente di Microsoft, che prospetta un utilizzo dell'intelligenza artificiale «per creare un mondo migliore» con le applicazioni dell'AI che stanno già trasformando molte aree della società.

Dopo aver parlato all'università Luiss, Smith ieri è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha espresso soddisfazione per l'importante investimento «che Microsoft ha annunciato di realizzare in Italia per incrementare i data center necessari per sostenere la crescente richiesta di servizi di intelligenza artificiale». Palazzo Chigi in una nota spiega come il rafforzamento delle capacità computazionali, facendo leva sulle eccellenze italiane dell'alta formazione e della ricerca, «contribuirà a consolidare il ruolo dell'Italia come hub digitale nel Mediterraneo, anche in linea con le priorità del Piano Mattei per l'Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment, iniziativa strategica lanciata in ambito G7».

Il colosso guidato da Satya Nadella mira infatti a far diventare la cloud region ItalyNorth uno dei più grandi data center del gruppo in Europa, lavorando come data hub anche per il Mediterraneo e il Nord Africa. Attraverso la diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale, Microsoft intende dotare governo italiano, imprese e forza lavoro degli «strumenti per costruire un'economia guidata dall'intelligenza artificiale che crei occupazione e prosperità».

Nuove tecnologie e investimenti correlati sono al centro dell'agenda del governo in queste settimane con la premier Meloni reduce anche dall'incontro con l'Ad BlackRock, Larry Fink, su possibili investimenti del fondo Usa per lo sviluppo di data center e delle correlate infrastrutture energetiche.

Proprio BlackRock e Microsoft hanno cementato il loro impegno per finanziare data center per l'AI e nuove infrastrutture energetiche lanciando il mese scorso un fondo da oltre 30 miliardi di dollari che guarderà al mercato statunitense ma anche ai paesi partner.