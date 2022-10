Milano-Atene, cinque voli settimanali con Sky express

Sky express rafforza la propria presenza nel mercato italiano con nuovi voli diretti dall’aeroporto di Milano Malpensa a quello di Atene che saranno operati cinque volte alla settimana: lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. La nuova rotta amplia le scelte dei passeggeri, creando al nuove opportunità di interazione tra le due destinazioni sia chi viaggia per business, studio o turismo.

I passeggeri possono scegliere tra diverse tipologie di tariffe per rendere unica la propria esperienza di volo: Sky joy, Sky joy+, Sky enjoy. Inoltre, durante il volo - oltre ad un servizio gratuito - hanno l'opportunità di gustare i prodotti a marchio premium di Sky Drinks & Bites, migliorando l’esperienza di volo con sapori unici e di qualità. Con l’apertura di Milano nel proprio network internazionale, Sky express, che vanta la flotta più green della Grecia, una delle più eco-sostenibili d’Europa, fa dell'Italia il primo Paese europeo ad operare due destinazioni durante tutto l’anno.

“In Italia, un anno fa, abbiamo creato un ponte che rilancia il turismo e l’economia - ha dichiarato Vasilis Krasanakis, Network planning & pricing manager di Sky express - la nostra decisione è stata confermata dalla risposta dinamica dei passeggeri. Rimanendo fedele alla nostra visione di volare sempre più in alto ogni anno, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano, con questo collegamento diretto Milano-Atene offrendo ai viaggiatori una nuova opzione, affidabile ed economica”.

“Diamo il benvenuto a Sky express, un nuovo vettore che con il suo investimento sul nostro scalo amplia ulteriormente l’offerta di connettività di Malpensa - sottolinea Andrea Tucci, vice presidente Aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Con i nuovi collegamenti per Atene si soddisfa quella domanda di traffico orientata alle città europee che come Milano attraggono oggi il turismo più dinamico e curioso che ricerca nel viaggio un’esperienza completa. Sky express, in aggiunta al suo collegamento porta in dote una rete capillare di voli sulle isole greche, migliorando, già da questo autunno la qualità dei collegamenti offrendo al nostro mercato la possibilità di conoscere un Mediterraneo dai sapori, profumi e colori diversi da quelli cui siamo abituati in estate”.