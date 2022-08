Milano-Cortina 2026, Uva in pole per il ruolo di ad dei Giochi invernali

Sembrano essere giorni decisivi per la nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione di Milano-Cortina 2026. Al momento il super favorito è il dirigente Uefa Michele Uva (nella foto), direttore della commissione Calcio e responsabilità sociale. Un ruolo che ricopre dal 2020, dopo essere stato per quattro anni vice presidente della Federcalcio europea. Quello di Uva è un nome gradito dal Comune di Milano ed è considerato vicino al Pd: secondo indiscrezioni i dem intendono fare un blitz per chiudere la nomina prima delle urne.

Uva è stato anche ad di Coni Servizi, presidente della Lega pallavolo Serie A Femminile. Nel suo curriculum da dirigente sportivo, invece, spiccano il ruolo di direttore generale nel Parma calcio dal 1996 al 2001 e, dal novembre 2002, è stato vicepresidente e ad della Lazio.

In alternativa sono circolati i nomi di Paolo Scaroni, presidente del Milan, vicepresidente di Rothschild ed ex ad di Eni, e di Alessandro Profumo, ad di Leonardo. Anche se la candidatura di Uva sembra essere quella più vicina a spuntarla. La nomina, attesa a breve, avviene con decreto del presidente del Consiglio Mario Draghi, sentiti Lombardia, Veneto, le Province di Trento e Bolzano, i Comuni di Milano e Cortina. Il nuovo amministratore delegato, che va a sostituire Vincenzo Novari, avrà il compito di traghettare le città e le due regioni coinvolte, Lombardia e Veneto, e la province autonome di Trento e Bolzano verso le Olimpiadi Invernali del 2026.

La Fondazione di Milano-Cortina, in cui è entrato il Tesoro con un ruolo importante, dovrà essere guidata condividendo la governance sempre con gli enti locali, gli stessi che avevano al governo un cambio di passo nell'organizzazione dell'evento, che è in programma tra il 6 e il 22 febbraio del 2026.

Oltre che a Milano e a Cortina dìAmpezzo, le gare si svolgeranno anche ad Assago, Baselga di Piné, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva e Tesero.