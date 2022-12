Per "Mister Ftx" cauzione da 250 milioni

Sam Bankman-Fried è negli Stati Uniti, per l'esattezza a New York dove per la prima volta è apparso in tribunale: gli è stata accordato la libertà su una cauzione da 250 milioni di dollari. Mr. Ftx dovrà restare in casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California, indossare il braccialetto elettronico e consegnare il passaporto. Oltre a sottoporsi a trattamenti per disintossicarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, e a dover comunicare alle autorità ogni sua spesa sopra i 1.000 dollari.

Un rientro amaro per il 30enne che solo fino a qualche mese fa era un milionario: non solo il suo conto banca si è asciugato, ma hanno iniziato a voltargli le spalle anche i più stretti soci. Caroline Ellison, ex ad di Alameda Research, si è dichiarata colpevole delle accuse di frode mosse dalla giustizia americana e ha iniziato a collaborare con gli investigatori. Ha ammesso la sua colpevolezza anche Gary Wang, uno dei fondatori di Ftx insieme a Bankman-Fried. Defezioni importanti per l'ex ad della piattaforma di trading e la sua difesa che, secondo indiscrezioni, è stata contraddetta dalle dichiarazioni di Ellison e Wang, collaboratori ma anche amici di Bankman-Fried. I tre infatti vivevano insieme alle Bahamas, dove Ftx aveva sede, e Ellison è stata per un periodo fidanzata con Bankman-Fried. I due si sono impegnati a «cooperare pienamente» con le autorità e l'Fbi e a fornire «tutte le informazioni che vengono richieste loro», si legge negli accordi siglati da Ellison e Wang. Le loro ammissioni di colpevolezza mostrano come le autorità ritengono che Bankman-Fried non abbia agito da solo nello sviluppo della sua frode. «Erano componenti attivi nello schema messo in piedi per ingannare gli investitori di Ftx e assicurarsi il successo», afferma la Sec, la Consob americana. Ellison e Wang sono stati accusati «in collegamento ai loro ruoli nelle frodi che hanno contribuito al collasso di Ftx», aggiunge il procuratore Damian Williams.