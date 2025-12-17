Musk sempre più vicino al trilione

Il Pil della Svizzera, 45 ponti sullo Stretto, quasi 700 volte il patrimonio di Cristiano Ronaldo. Che cosa hanno in comune queste tre cose? Tutte e tre rientrano nel budget stellare a disposizione di Elon Musk (in foto). Per il magnate sudafricano essere l'uomo più ricco al mondo non è mai stato abbastanza e ora punta a essere la prima persona nella storia ad avere un patrimonio di mille miliardi di dollari. L'ascesa è stata più rapida del previsto, a marzo 2020 Musk valeva solo 20,4 miliardi, ieri è arrivato a quota 677 miliardi.

All'inizio di questo mese la società aerospaziale di Musk, SpaceX, ha lanciato un'offerta di acquisto di azioni che valuta l'azienda 800 miliardi di dollari, segnando un raddoppio rispetto ai 400 miliardi di agosto. Questo ha spinto il patrimonio dell'imprenditore, che possiede una quota stimata nel 42% di SpaceX, in su di 168 miliardi di dollari, rendendolo il primo uomo ad avere un patrimonio superiore a 600 miliardi (per ora è stato anche l'unico a superare i 500 miliardi).

Oltrepassare la soglia dei 600 miliardi di dollari di patrimonio è però solo l'ultimo di una serie di traguardi che Musk ha raggiunto negli ultimi cinque anni. È diventato per la prima volta la persona più ricca del mondo nel gennaio 2021, con un patrimonio di quasi 190 miliardi e da lì non si è più fermato. Se negli ultimi mesi il principale merito è da riconoscere a SpaceX, anche Tesla potrebbe offrirgli una strada alternativa verso il traguardo del trilione.

A novembre, infatti, gli azionisti hanno approvato un pacchetto retributivo record che potrebbe assegnargli fino a mille miliardi di dollari in azioni, qualora l'azienda centrasse ambiziosi obiettivi di performance. E, guardando ai numeri, per Elon Musk sembra ormai solo una questione di tempo.