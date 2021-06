Scatta l'allarme sull'Imu. Perché può aumentare

Dall'Ue non giungono buone notizie: per ottenere il taglio dell’Irpef si pensa di alzare Iva e Imu, una mazzata tra capo e collo dopo un anno e mezzo di pandemia.

Come vuole l'Ue

Per la Commissione Europea l’Iva, imposta sul valore aggiunto, e l’Imu, l’Imposta municipale unica, sono “ sottoutilizzate ”: si legge così nelle raccomandazioni ufficiali riguardo la riforma del Fisco italiano. L'Europa punta il dito sulle riforme strutturali che aiuterebbero " il reperimento di risorse per le priorità delle politiche pubbliche e contribuiranno alla sostenibilità di lungo termine delle pubbliche finanze, anche con il rafforzamento di copertura, adeguatezza e sostenibilità del sistema universale di protezione sociale e sanitaria ", come si legge su Money.it. Le due imposte su cui puntare, quindi, diventano le due sopra citate ma il rischio è quello di creare un carico fiscale sicuramente non necessario proprio in questo momento.

Forza Italia lancia l'allarme

" La Commissione europea mette il dito nella piaga del fisco italiano quando rileva che le tasse medie sul lavoro al 46,4% sono un micidiale ostacolo agli investimenti, e quindi allo sviluppo del Paese. Ma la medicina non può essere l'aumento dell'Imu per tagliare l'Irpef. Con il 60% della ricchezza prodotta incamerato dallo Stato, questo è il momento di ridurre il carico fiscale per aumentare la competitività e sostenere la ripresa, e noi siamo al governo per questo, non certo per aumentare le tasse ". Lo ha dichiarato con una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. " La riforma fiscale presentata da Forza Italia - aggiunge - va proprio in questa direzione: meno tasse e semplificate, con una 'no tax area' fino a 12mila euro di reddito, una tassazione al 15% fino a 25.000 euro, al 23% fino a 65mila e al 33% oltre i 65mia. Altri interventi che riteniamo fondamentali sono l'abolizione totale dell'Irap e l'estensione della cedolare secca sugli immobili. Chiediamo infine un vero anno bianco fiscale e una chiusura del contenzioso pregresso che tenga conto delle difficoltà reali che milioni di imprenditori hanno dovuto fronteggiare nei lunghi mesi del Covid ", aggiunge la senatrice.

Le conseguenze sull'Iva