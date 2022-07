Nuove regole per gli investimenti del Papa

Operazioni come quella per il palazzo di Sloane Avenue a Londra resteranno in Vaticano un ricordo del passato. Si avvia dal primo settembre una nuova politica unitaria per gli investimenti finanziari della Santa Sede e dello Stato vaticano. E oltre al bando contro gli investimenti «speculativi», saranno vietati tutti quelli moralmente in contrasto con gli insegnamenti della Chiesa. Il relativo documento, discusso nel Consiglio per l'Economia e con specialisti del settore, è stato indirizzato ai capi dicastero della Curia e ai responsabili delle Istituzioni e enti collegati alla Santa Sede dal prefetto per l'economia, padre Juan Antonio Guerrero Alves.

La nuova politica di investimento «intende far sì che gli investimenti siano mirati a contribuire ad un mondo più giusto e sostenibile; tutelino il valore reale del patrimonio netto della Santa Sede, generando un rendimento sufficiente a contribuire in modo sostenibile al finanziamento delle sue attività; siano allineati con gli insegnamenti della Chiesa cattolica, con specifiche esclusioni di investimenti finanziari che ne contraddicano i principi fondamentali».

Il documento fissa precisi fattori di esclusione o limitazione per gli interventi in campo finanziario. Il Comitato per gli investimenti, ad esempio, «deve fornire una lista dei Paesi da evitare». Sono escluse «operazioni finanziarie tipiche di strategie speculative» o «investimenti che si basano sul calo dei prezzi delle attività finanziarie o sul fallimento di terzi»; sono proibiti «gli investimenti in prodotti finanziari che, non essendo socialmente accettabili, possono danneggiare la missione della Chiesa». Il Comitato può così «ampliare» la lista di settori, prodotti e tecnologie esclusi dagli investimenti, come «pornografia e prostituzione; armi; gioco d'azzardo; centri pro-aborto; laboratori o aziende che producono contraccettivi e/o lavorano con cellule staminali embrionali». La nuova politica è stata approvata per 5 anni.