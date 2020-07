Olmar: un investimento al 100% italiano

In un momento come quello attuale dove aziende, realtà e imprenditori fanno la scelta precisa di contenere gli investimenti e non avere obiettivi a lungo termine, c’è chi è in piena controtendenza. Rispettando pienamente il termine resilienza, che tanto è stato utilizzato in questa fase di emergenza, Olmar ha deciso di affrontare il momento in modo completamente differente e rivoluzionario.

L’azienda veneta, storico marchio Italiano ma con devozione internazionale, status symbol del saper vivere di qualità, nei mesi d’isolamento ha investito per implementare la propria offerta, lanciando una nuova serie di prodotti (BI-OZONE) per combattere gli agenti patogeni (virus, batteri, muffe), di assoluta utilità nel contesto attuale.

Olmar nasce come azienda impegnata nel riscaldamento degli ambienti, attraverso brevetti ad alto livello innovativo, come la tecnologia cosiddetta a Raggi Infrarossi Lontani (FIR) e nella purificazione dei luoghi per mezzo del processo di ionizzazione e ozonizzazione. La novità, quindi, è tornare a oltre 60 anni fa, quando iniziò il primo nucleo produttivo a Padova, e investire in Italia, creando un progetto di rete monomarca in franchising. In questo modo la volontà è di far conoscere la Firma in tutta la penisola, offrendo una grande opportunità a chiunque voglia investire e provare a sviluppare un nuovo business di alta gamma.

L’idea della divisione sviluppo è creare eleganti e confortevoli spazi monomarca dove si possa vivere e provare in prima persona la dimensione OLMAR. Le modalità per avviare il franchising sono molto semplici e verranno seguite passo dopo passo dal reparto marketing dell’azienda: collegandosi al sito https://www.olmar1957.it/franchising/ ci sarà la possibilità di conoscere tutti i dettagli.

La caratteristica di questo percorso è che l’Azienda, attraverso i suoi consulenti professionali, sarà sempre al fianco dell’imprenditore per accompagnarlo nell’investimento e per far sì che tutti gli ambienti siano pressoché identici, lungo tutta la penisola, in termini di professionalità e attenzione al cliente. Il primo passo sarà uno studio di fattibilità da parte del team rete, per valutare l’adeguatezza di un monomarca in una determinata zona. Ricevuto il feedback, l’imprenditore avrà tempo fino ad 8 mesi per trovare un locale adeguato. A quel punto, dopo un attento sopralluogo e studio di progettazione, si procederà alla consegna degli arredi per la realizzazione della boutique. Anche la formazione dei vari addetti sarà seguita direttamente dalla sede centrale, in modo da mantenere gli standard di Famiglia. Queste attività fanno comprendere in maniera molto pragmatica come l’Azienda creda nella Patria che l’ha resa grande oltre confine e come voglia impegnarsi per aiutarla a risollevarsi, facendo squadra.