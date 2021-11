Ora occorre una "spinta gentile" per la ripresa dalla pandemia

La gentilezza non è un modo poco redditizio di approcciare l'altro e quindi la realtà. L'evidenza di un alto tasso di litigiosità e di una diffusa manifestazione di ostilità e resistenza all'incontro non mi pare abbia prodotto scelte virtuose. Sono convinto che la gentilezza ci migliori e produca relazioni convenienti. A tutti i livelli. A partire da quello economico. Sembrerà strano, ma è così. E la questione si fa ancor più interessante adesso, in epoca di costruzione di un nuovo percorso dopo il black out spartiacque della pandemia. Non basta desiderare di essere donne e uomini migliori come abbiamo letto e ascoltati in questi mesi. Occorre dimostrarlo con gesti concreti. E la gentilezza può essere per davvero quel grimaldello audace che incide in profondità nei nostri comportamenti. Nella sfera individuale, familiare, d'impresa, sociale. Un buon punto di partenza. Semplice e innovativo al tempo stesso. Capace di sorprendere, In grado di provocare e di scalfire visioni granitiche e cuori induriti. La gentilezza ha tutto per migliorare le nostre decisioni. Quelle di tutti i giorni e quelle che devono aprire a una visione a medio e lungo termine.

È il porsi contemporaneo di una ricchezza naturale, di una materia prima che abbiamo tutti noi. In soccorso di questo mio elogio ribadisco che è fondato su un'esperienza di lunghissimo corso è venuto un libro molto interessante perché istruttivo e concreto. Titolo: «La spinta gentile. Sottotitolo: La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità» (Feltrinelli). Lo ha scritto un premio Nobel per l'economia (2017) il professor Richard Thaler a quattro mani con il professor Cass R. Sunstein che insegna alla Harward Law School. Il testo, attraverso la spinta della gentilezza, mette in luce come si possa trovare una soluzione semplice a problemi complessi. Consiglio ai lettori di usarmi la gentilezza di accostare quelle pagine.