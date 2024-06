Da Paglieri-Felce Azzurra superbonus ai dipendenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sono poche le aziende italiane abituate a condividere i buoni risultati con i propri dipendenti. Spicca Ferrari che lo scorso anno ha alzato l'emolumento speciale a 13.500 euro a dipendente. Altre big quali Barilla, Brunello Cucinelli, Tod's, Luxottica, Ferrero negli anni si sono distinte per la generosità verso i propri dipendenti. Ma ci sono anche realtà meno conosciute che non esitano a beneficiare i collaboratori. È il caso di Paglieri, azienda leader nella produzione di prodotti per la cura del corpo, che ha annunciato un premio per i dipendenti legato ai risultati conseguiti nel 2023. L'azienda alessandrina, conosciuta principalmente per il marchio Felce Azzurra, che proprio lo scorso anno ha festeggiato i 100 anni del brand, è reduce da un anno in crescita a doppia cifra del fatturato (206 milioni di euro, +19,6%) sotto la spinta sia del mercato interno (+20,8%) che di quello estero (+10,9%). Proprio Felce Azzurra ha guidato la crescita di Paglieri con risultati in tutte le linee di prodotto del brand leader tra i bagnodoccia. Il generoso riconoscimento economico deciso da Paglieri è legato al conseguimento di tre obiettivi: redditività operativa, elevato standard qualitativo e assiduità lavorativa. Il premio è fruibile in diverse modalità a discrezione del lavoratore. Per i collaboratori che hanno raggiunto tutti e tre gli obiettivi il premio può superare gli 3.400 euro lordi. Nel caso in cui si scelga di convertirlo in servizi di welfare aziendali, è possibile ottenere un riconoscimento di oltre 4mila euro. «Desideriamo ringraziare tutti i nostri dipendenti per il loro impegno e dedizione - ha rimarcato Debora Paglieri, ceo di Paglieri - I successi del gruppo sono il frutto del lavoro di squadra e della passione che ogni giorno i nostri collaboratori mettono in campo. Essi rappresentano la nostra risorsa più preziosa e il loro contributo è essenziale per il successo dell'azienda».

Tra gli investimenti nelle risorse umane messi in campo da Paglieri c'è stata recentemente anche l'introduzione del nutrizionista nell'area ristorazione, sale ludiche, angoli relax e un servizio maggiordomo di assistenza personale per i lavoratori.