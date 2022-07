Pensione di agosto, tutto quello che c'è da sapere

È già a disposizione sul portale online dell'Inps il cedolino per la pensione di agosto. Basta infatti collegarsi al sito per trovare il documento relativo al prossimo mese, messo a disposizione sia per gli iscritti che per gli ex-Inpdap.

La pensione, ricordiamo, sarà invece corrisposta a partire dal 1 agosto 2022. Il rateo della pensione, come è ormai risaputo, sarà anticipato, anche se non tutti potranno ricevere l'assegno nello stesso giorno. Per recarsi presso gli uffici postali, infatti, c'è ormai un calendario stilato in ordine alfabetico che deve essere rispettato: dalla lettere A alla B (lunedì 1 agosto 2022), dalla C alla D (martedì 2 agosto 2022), dalla E alla K (mercoledì 3 agosto 2022), dalla L alla O (giovedì 4 agosto 2022), dalla P alla R (venerdì 5 agosto 2022), dalla S alla Z (sabato 6 agosto 2022).

Che cosa è possibile leggere sul cedolino? E a quanto ammonterà l'assegno dei pensionati per il mese di agosto? Stavolta, per alcune categorie, ci saranno i conguagli Irpef, rimborso al quale hanno diritto coloro che hanno presentato il modello 730/2022 lo scorso giugno.

Per poter accedere al cedolino basta collegarsi al portale dell'Inps e consultare il servizio messo a disposizione degli utenti, con anche le notifiche di pagamento della pensione. Indispensabile, per usufruire del servizio, essere in possesso di Spid, Cie o Cns, ossia una delle credenziali digitali.

Una volta effettuato l'accesso sul sito, bisogna dunque cliccare sulla voce MyInps e poi sil link Prestazioni e Servizi, avendo cura quindi di aprire Cedolino pensione e servizi collegati. In questo modo sarà così possibile verificare eventuali bonus, come quattordicesima o maggiorazione di 154 euro, o modificare i propri dati per l'accredito della pensione.