Occhio al cedolino della pensione: le 5 "sorprese"

L'importo dell'ultima mensilità dell'anno della pensione deriva da una serie di fattori. Come sempre tra i vari fattori ci sono: il conguaglio del modello 730, sono poi fondamentali la tredicesima, la quattordicesima e il bonus aggiuntivo. Quest'ultimo cambia per i pensionati in base a diversi requisiti come ad esempio l'Isee. Non bisogna scordare poi la maggiorazione collegata agli Anf ossia gli assegni al Nucleo Familiare.

Per essere certi delle somme ricevute basta andare sul portale istituzionale dell'Inps accedendo al servizio online attivo. Lì si possono trovare tutte le informazioni che riguardano cifre e pagamenti.

Il cedolino pensione di dicembre 2021 è uno strumento utile per capire al meglio e orientarsi tra le somme che determinano l'importo finale accreditato. Quest'ultimo, ricordiamo, sarà versato in anticipo a coloro che riscuotono l'assegno presso Poste Italiane secondo calendario. Viene indicata per i titolari di conto BancoPosta, libretto di risparmio o di una Postepay Evolution come data di accredito della pensione. Chi riceve trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili tramite la banca, invece, dovrà attendere mercoledì 1 dicembre.

Per accedere al servizio online dedicato e visualizzare dati e informazioni sull'ultima mensilità dell'Inps è necessario essere in possesso di:

Pin rilasciato dall'Inps

Spid di livello 2 o superiore

Carta d'identità elettronica 3.0 (Cie)

Carta nazionale dei servizi (Cns)

Nonostante le credenziali Inps siano andate in disuso, spiega informazionefiscale, i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano possono ancora utilizzarle.

È poi molto importante fare attenzione a cinque elementi, ha informato l'Inps, che sono: corresponsione della somma aggiuntiva per il 2021 (la quattordicesima), il bonus aggiuntivo di 154,94 euro per il 2021 per pensioni con gestioni private e dello spettacolo o per sportivi professionisti, attribuzione per il 2021 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, maggiorazione degli importi dell'Anf ossia l'Assegno per il Nucleo Familiare e il conguaglio da modello 730/2021 ordinario o integrativo.

Gli incrementi dell'Assegno per il Nucleo Familiare si applicano dallo scorso luglio e dureranno fino alla fine di dicembre. Questi devono essere pari a: 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei fino a due figli e 55 euro per ciascun figlio per i nuclei con almeno tre figli.