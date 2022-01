Come consultare in anticipo il cedolino della pensione

Il 2022 si è aperto con il caro bollette di cui abbiamo spesso scritto sul Giornale.it. È anche per questo motivo che l'Inps ha già messo a disposizione dei cittadini un servizio per sapere in anticipo quando riceveranno la loro pensione, così da programmare spese e uscite varie.

Ecco come funziona

Come si può vedere sul portale dell'Ente, il servizio dà la possibilità di consultare " il cedolino della pensione, verificare l’importo dei trattamenti liquidati dall’Inps ogni mese, conoscere le ragioni per cui tale importo può variare, accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati ", come si legge sul sito. Si può accedere anche dagli smartphone e tablet tramite connessione internet e avendo a disposizione le credenziali Spid, Cie o Cns. Dopo essersi autenticati, la guida ideata per l'utente propone una serie di domande per confrontare gli ultimi due cedolini, visualizzarli, visualizzare l'elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08).

Oltre a questi, ci saranno tutta un'altra serie di elementi di fronte ai quali si ritroverà l'utente: " elenco deleghe sindacali; gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici; comunicazioni; dettaglio recapiti; modifica dati personali; riepilogo dati anagrafici; riepilogo dati; anagrafici e di pagamento; informazioni Posta Elettronica Certificata; variazione ufficio pagatore; visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti; recupero Certificazione Unica; stampa Certificazione Unica ", come riportato da Pensionioggi.

Ecco le date per il ritiro della pensione

Come accaduto in altre occasioni, la turnazione prevista per rititare le pensioni presso lo sportello varierà in base anche ai giorni di apertura che potrebbero essere ancora condizionati dalla pandemia Covid-19. L'alternanza delle lettere alfabetiche comincia il 25 gennaio per A-B, 26 gennaio per i cognomi da C a D, il 27 gennaio dalla E alla K, il 28 dalla L alla 0. Infine, i pensionati i cui cognomi inizieranno con lettere dalla P alla R potranno recarsi all'Inps il 29 gennaio e quelli con iniziali S-Z sabato mattina 30 gennaio.

Per tutti i cittadini che avranno un'età di 75 anni o superiore che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e sono soliti riscuotere la pensione in contanti, se non hanno delegato altri soggetti (parenti, amici, ecc.) al ritirno del loro importo pensionistico, possono fare richiesta ai Carabinieri delegati di ritirare e consegnare al domicilio la loro pensione.

Attenzione al green pass

Come ci siamo occupati sul Giornale.it, per ritirare la pensione in Poste o in banca servirà il Green pass. Il premier ha apposto la propria firma in calce al Dpcm che, a partire dal prossimo martedì 1° febbraio, sancisce l'obbligo di esibizione del certificato verde a chiunque voglia recarsi presso uno sportello postale o bancario per ritirare il proprio assegno previdenziale.