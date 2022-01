Il calendario completo 2022: quando pagano le pensioni

Come avviene ogni inizio anno vengono rese note ai pensionati italiani le date dei pagamenti delle indennità previdenziali, mese per mese, erogate sia dall’Inps sia dall’Inail. La consuetudine è che i versamenti degli assegni vengano effettuati il primo giorno “bancabile”, ossia se il primo giorno del mese coincide con una festività, il pagamento sarà eseguito il giorno immediatamente successivo. Il 2022 è iniziato con un gennaio anomalo (questo mese fa eccezione rispetto agli altri, poiché il versamento viene effettuato il secondo giorno lavorativo); le pensioni e le altre indennità sono state versate martedì 4, perché il primo era festivo il 2 cadeva di domenica e quindi il giorno utile, il secondo lavorativo, era proprio il 4.

Come vengono effettuati i pagamenti dai diversi istituti

Le date in cui sono eseguiti i versamenti differiscono anche dal tipo di istituto abilitato ai pagamenti. Per Poste Italiane, per esempio, anche il sabato è considerato un giorno lavorativo, quindi il pensionato che ha scelto l’ufficio postale per ritirare il suo assegno lo riceverà stesso in giornata, mentre tutti gli altri il lunedì successivo. Ecco il calendario del 2022 dei pagamenti di Poste Italiane e degli altri Istituti di credito a partire dal mese prossimo.

Febbraio 2022: Poste Italiane martedì 1 – altri istituti di credito martedì 1.

Marzo 2022: Poste Italiane martedì 1 – altri istituti di credito martedì 1.

Aprile 2022: Poste Italiane venerdì 1 – altri istituti di credito venerdì 1.

Maggio 2022: Poste Italiane lunedì 2 – altri istituti di credito lunedì 2.

Giugno 2022: Poste Italiane mercoledì 1 – altri istituti di credito mercoledì 1.

Luglio 2022: Poste Italiane venerdì 1 – altri istituti di credito venerdì 1.

Agosto 2022: Poste Italiane lunedì 1 – altri istituti di credito lunedì 1.

Settembre 2022: Poste Italiane giovedì 1 – altri istituti di credito giovedì 1.

Ottobre 2022: Poste Italiane sabato 1 – altri istituti di credito lunedì 3.

Novembre 2022: Poste Italiane mercoledì 2 – altri istituti di credito mercoledì 2.

Dicembre 2022: Poste Italiane giovedì 1 – altri istituti di credito giovedì 1.

Tredicesima Dicembre 2022: Poste Italiane giovedì 1 – altri istituti di credito giovedì 1.

Come si può notare, nell’anno solare 2022, solo nel mese di ottobre i pagamenti verranno effettuati in due giornate diversi; Poste Italiane li anticiperà di due giorni.

I versamenti delle indennità e l’emergenza Coronavirus

Il prolungamento dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, in ogni caso, potrebbe suggerire all’Inps di far continuare a erogare gli assegni pensionistici nei giorni precedenti al mese di competenza redigendo, come è avvenuto nell’ultimo anno, calendari ad hoc, seguendo il criterio dell’ordine alfabetico degli utenti.