Cambia tutto sulle pensioni: chi l'avrà l'1 aprile

Con la parola fine sullo stato d'emergenza, che non sarà più prolungato a seguito della prossima scadenza del 31 marzo 2022, anche l'erogazione delle pensioni subirà delle modifiche, tornando sostanzialmente alla normalità dopo ben due anni.

Dal mese di aprile, infatti, è in previsione il totale ripristino del tradizionale calendario di pagamento, così come annunciato ufficialmente da Poste Italiane tramite un comunicato ufficiale.

Il nuovo calendario

Per quanto concerne i pensionati titolari di un conto BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di una PostePay Evolution, il totale spettante sarà accreditato nuovamente il primo giorno del mese. Allo stesso modo, sempre a partire quindi dal prossimo venerdì 1° aprile, i titolari di carta Postamat, di Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno scegliere di prelevare la propria pensione in contanti dagli oltre 8mila Atm Postamat diffusi sul territorio nazionale, senza necessità di recarsi allo sportello per effettuare l'operazione.

I pensionati che invece intendano ritirare l'assegno in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane potranno presentarsi direttamente in uno dei 12.800 Uffici Postali dal giorno 1 al giorno 7 del mese di aprile, seguendo la consueta turnazione alfabetica che verrà affissa all'esterno di ciascuna filiale di Poste Italiane. Escludendo domenica 3, l'ordine di pagamento dovrebbe essere il seguente: dalla A alla B 1 Aprile, dalla C alla D 2 Aprile, dalla E alla K 4 Aprile, dalla L alla O 5 Aprile, dalla P alla R 6 Aprile dalla S alla Z 7 Aprile.