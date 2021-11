Assegni pensioni: ecco chi avrà il "bonus Natale"

Un Natale un po' più "ricco" per i pensionati che tra fine novembre e dicembre non solo vedranno accreditarsi in anticipo l'assegno mensile (come avviene ogni mese per l'emergenza Covid-19) incrementato dalla la tredicesima (rivolta anche ai lavoratori dipendenti), ma alcune categorie di percettori di pensioni potranno vedere accreditarsi il cosiddetto "Bonus Natale", un supplemento di circa 150 euro.

Si tratta davvero di una buona notizia per i consumatori, anche considerando del “caro prezzi” che ci aspetta di cui si è parlato in un precedente articolo de IlGiornale.It.

Vediamo di cosa si tratta e come funziona

Cosa è il Bonus Natale ed a chi spetta

Si tratta di una misura di sostegno che spetta per intero a coloro i quali siano percettori di una pensione di importo inferiore ai 6.695,91 euro l'anno; per coloro i quali, invece, nel 2020 abbiano percepito una pensione tra i 6.695,91 e 6.850,85 euro sarà accreditata la sola differenza. Superata tale soglia non si ha diritto ad alcuna maggiorazione a dicembre 2021.

Il limite di reddito personale per ottenere l'importo aggiuntivo è di 10.043,87 euro che può diventare massimo di 20.087,73 euro annui in caso di reddito complessivo tra il titolare della pensione ed il coniuge.

Nessun bonus è rivolto per i titolari di pensione di invalidità civile, di pensione sociali e supplementari e/o di altre titolarità come, ad esempio, gli indennizzi dei commercianti, di pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda, di pensioni internazionali non tassate in Italia.

Quando arriverà il Bonus

Per prima cosa occorre fare attenzione a non confondere il bonus con la tredicesima; la misura di sostegno sarà erogata dall'Inps, difatti, in concomitanza con la mensilità di dicembre ma con voci distinte rispetto alla tredicesima. I pensionati che ritirano la propria quiescenza presso gli uffici postali potranno ritirare già a partire dal 25 novembre mentre l'accredito della somma sul conto corrente potrà essere ricevuto dal primo dicembre 2021.

Dunque, a ricevere per primi la pensione di novembre saranno i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution. Per quanto riguarda il ritiro, invece, si dovrà seguire l'ordine alfabetico che dovrebbe essere (anche se si attende l'ufficializzazione delle Poste), il seguente:

A – B: giovedì 25 novembre

C – D: venerdì 26 novembre

E – K: sabato 27 novembre (solo mattina)

L – O: lunedì 29 novembre

P – R: martedì 30 novembre

S – Z: mercoledì 1 dicembre.

Infine va ricordato che gli over 75 possono richiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.