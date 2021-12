Tutte le date degli aumenti delle pensioni: quando arriva l'accredito

Buone notizie per i pensionati italiani. Con l’arrivo del nuovo anno gli assegni saranno leggermente più alti, grazie alla rivalutazione automatica per l’adeguamento all’inflazione e al minor peso dell’Irpef. L’incremento delle pensioni non è consistente, ma sicuramente rappresenta una boccata d’ossigeno per tanti cittadini messi a dura prova dalla pandemia. Ma a quanto ammontano gli aumenti previsti a partire dal primo gennaio 2022?

Le cifre della rivalutazione delle pensioni

Il range è abbastanza stretto: si va da un minimo di 13 euro netti al mese per le pensioni lorde da mille euro a un massimo di 38 euro per chi percepisce un assegno mensile di 4mila euro lordi. Ecco la tabella nel dettaglio:

Le pensioni di 2.062 euro lordi mensili avranno un aumento di 34 euro a partire da gennaio 2022.

Le pensioni mensili con importi lordi compresi tra 2.062 e 2.577 euro avranno una rivalutazione effettiva pari all’1,53%.

Le pensioni mensili con importo attuale oltre i 2.578 euro lordi avranno una rivalutazione effettiva pari all’1,275%.

Aumenti sono previsti anche per le pensioni minime:

Il trattamento minimo di pensione passa da 515,58 a 524,34 euro al mese lordi.

L’assegno sociale passa da 460,28 a 468,10 euro mensili lordi.

Un effetto importante sulle pensioni arriverà anche dal taglio dell’Irpef, previsto nella legge di Bilancio, con il conseguente sgravio dell’imposizione fiscale.

Il calendario delle pensioni di gennaio

Quasi sicuramente, anche gli assegni di gennaio 2022 verranno pagati con qualche giorno di anticipo, conseguenza della proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al prossimo 31 marzo. Questo servizio, in ogni caso, può essere usufruito solamente per i pensionati che hanno scelto di ritirare l’assegno in contanti presso un ufficio postale. Per coloro che si rivolgono alla propria banca, invece, si dovrà attendere il secondo giorno contabile del mese, ovvero il 4 gennaio 2022. Ecco il calendario per gli uffici postali che, come in passato, segue il principio della turnazione alfabetica per cognomi: