MfE, gran scatto dell'utile: +38%

Il gruppo Mfe-MediaForEurope corre nei primi noce mesi dell'anno con l'utile in progresso del +38,7% rispetto al periodo omologo del 2023 e la posizione finanziaria netta migliorata di circa 200 milioni rispetto alla fine dell'anno scorso.

È quanto anticipato dall'amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi (in foto), in un'intervista al TG5 di Mediaset, al termine del consiglio di amministrazione del gruppo tenutosi ieri (i conti saranno diffusi oggi, ndr). «Abbiamo migliorato sotto tutti i punti di vista - ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi - rispetto alle nostre previsioni, al budget, abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso e soprattutto anche rispetto agli ultimi tre mesi. Siamo soddisfatti. Mentre tutte le aziende Media in Europa hanno rallentato, noi siamo riusciti - caso direi abbastanza unico ad accelerare ulteriormente». Mfe inoltre remunererà gli azionisti con un dividendo di circa 140 milioni.

Il gruppo del Biscione conta di chiudere l'anno «con questa marcia, con un andamento allineato ai nove mesi».

Il ceo di Mfe-MediaForEurope ha parlato anche dell'offerta televisiva italiana: «La televisione italiana nel suo complesso, quindi ci metto anche l'importantissimo ruolo che ha la Rai come servizio pubblico, dà un'offerta ai telespettatori davvero ricca per informazione, intrattenimento, fiction. Non c'è una televisione così ricca in Europa, ma oserei dire anche nel resto del mondo. Mediaset in più ha l'orgoglio di farlo in maniera completamente gratuita».