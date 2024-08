Pirelli, fatturato stabile e obiettivi confermati

Ascolta ora 00:00 00:00

Per Pirelli il primo semestre del 2024 è stato in linea con le aspettative e, da parte sua, il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera (nella foto), confermate le previsioni per l'intero anno, guarda con fiducia al «raggiungimento di una performance superiore ai competitor insieme agli obiettivi del piano». I punti cardine attorno ai quali ruota la strategia della Bicocca li ha ricordati l'ad Andrea Casaluci: high value (ha rappresentato il 77% delle vendite rispetto al 74% nello stesso periodo del 2023), grande spinta all'innovazione, forza di questo marchio iconico, a cui si aggiungono la solida partnership con i costruttori di veicoli nonché una base produttiva efficiente e meno esposta ai rischi della supply chain grazie al local to local.

«Il nostro mercato di riferimento, ovvero l'high value - ha sottolineato Tronchetti Provera - conferma la sua resilienza con una crescita superiore a quella dello standard pari a 7 punti percentuali. Confermiamo i target indicati lo scorso 6 marzo, posizionandoci nella parte alta per quanto riguarda la profittabilità».

L'attesa riguarda un Ebit margin adjusted nella fascia top della guidance al 15,5% grazie a un maggiore contributo del price/mix. Il gruppo ha archiviato i primi 6 mesi del 2024 con ricavi per 3.447,5 milioni (+0,3%) e con una crescita organica del 4,6% (escludendo l'effetto cambi del -4,3%). L'utile netto di 231,3 milioni (-4,6%) «sconta - spiega un comunicato della società - impatti derivanti dall'iperinflazione». Gli altri dati: Ebit adjusted pari a 539,1 milioni (+4,2%) e margine Ebit adjusted che sale al 15,6% dal precedente 15,1%.

Il flusso di cassa netto ante dividendi, inoltre, è di -519,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -534,9 milioni del primo semestre 2023.

«Nel complesso - puntualizza infine Pirelli - sono tutti risultati che evidenziano una solida performance operativa grazie all'implementazione dei programmi chiave del piano industriale».