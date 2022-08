Porsche si quota, vale fino a 85 miliardi. I fondi pronti a investire nel gruppo

Porsche scalda i motori in vista di quella che si preannuncia come una delle più grandi quotazioni in Borsa nella storia europea. Volkswagen, che detiene l'intero capitale del produttore di auto di lusso, si è assicurata la presenza di una domanda sufficiente a coprire l'intera offerta, con valutazioni comprese tra i 60 e gli 85 miliardi di euro.

A questo punto l'operazione dovrebbe avere il via libera dal consiglio di sorveglianza a inizio di settembre. La fase di pre-ordini, a cui seguirà lacostruzione del book durante il roadshow, ha sgombrato il campo dalle preoccupazioni legate al contesto economico, che avrebbero potuto far deragliare la quotazione, confermando valutazioni congrue con gli obiettivi di Vw.

Su Porsche - scrive Bloomberg - si è catalizzato un ampio interesse, con la disponibilità a investire di grandi fondi, come T Rowe Price e Qatar Investment (azionista anche di Vw), e miliardari, quali il fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz, e il presidente di Lvmh, Bernard Arnault.

L'accordo per la quotazione di Porsche Ag tra Volkswagen e Porsche SE (il veicolo di investimento delle famiglie Porsche e Piech che controlla il 53% dei diritti di voto nella articolata struttura azionaria di Volkswagen) prevede che il capitale di Porsche sia suddiviso per il 50% in azioni ordinarie con diritto di voto e per il 50% in azioni privilegiate senza diritto di voto, e che sul mercato vadano solo queste ultime in una percentuale massima del 25%. Contestualmente Porsche SE rileverà il 25% più un'azione ordinaria di Porsche Ag, a un prezzo maggiorato del 7,5% rispetto alle privilegiate, mantenendo la maggioranza assoluta dei diritti di voto, oltre che in Volkswagen, anche in Porsche, con un'operazione che verrà in parte finanziata da Volkswagen attraverso la distribuzione del 49% degli incassi sotto forma di dividendo straordinario. Con la quotazione del suo marchio più redditizio Volkswagen punta a raccogliere fondi per finanziare la trasformazione tecnologica e l'espansione nel mercato dei veicoli elettrici, per le quali ha messo in conto di spendere 89 miliardi al 2026. Sempre a inizio settembre, inoltre, l'attuale ad di Porsche Oliver Blume prenderà anche la guida del gruppo Vw al posto di Herbert Diess silurato settimane fa.

Anche dopo la quotazione Porsche resterà consolidata nel bilancio del gruppo di Wolfsburg, con cui proseguirà la cooperazione industriale. Per il successo dell'operazione Volkswagen ha messo in campo una nutrita squadra di banche d'affari, con il compito di rassicurare gli investitori su una struttura azionaria non troppo «market friendly» e su una corporate governance che rischia di limitare l'autonomia di Porsche.