Poste, acconto cedola da 427 milioni

Poste Italiane chiude i primi nove mesi «con la migliore performance finanziaria della sua storia», ha evidenziato l'ad Matteo Del Fante (in foto). Utile netto, ricavi di gruppo ed ebit adjusted, hanno raggiunto nuovi record. Gli ultimi dieci giorni di novembre saranno la finestra utile per il collocamento sul mercato di parte della partecipazione di controllo del Tesoro ma appare sempre più probabile uno slittamento direttamente al 2025, dopo lo stop alla procedura deciso dal ministero dell'Economia a metà ottobre quando era già stato inviato all'esame della Consob il prospetto per l'operazione. Su tempi e modalità del collocamento c'è stretto riserbo. «Non abbiamo visibilità», ha detto Del Fante agli analisti.

Il 20 novembre Poste pagherà l'acconto sul dividendo. «La nostra performance finanziaria solida e sostenibile e la generazione di cassa - ha evidenziato l'ad - ci consentono di premiare generosamente i nostri azionisti, mantenendo al contempo una posizione patrimoniale estremamente consistente». L'acconto sarà di 33 centesimi per azione, per complessivi 427 milioni, in aumento del 39% rispetto allo scorso anno. Nel terzo trimestre 2024, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per Poste Italiane l'utile netto è in crescita del 48,9% a 569 milioni, i ricavi del 9,6% a 3,062 miliardi. Nei primi nove mesi l'utile netto sale a 1,595 miliardi (+4,8%), i ricavi a 9,226 miliardi (+4,8%), il risultato operativo (Ebit) adjusted è di 2,27 miliardi (+17,8%). Risultati che confermano «ulteriormente la capacità della nostra ineguagliabile platform company di generare profittabilità e flussi di cassa solidi e sostenibili», ha commentato Del Fante evidenziando la spinta dell'e-commerce.

Poste «ha conquistato la leadership italiana», consegnando nei nove mesi 219 milioni di pacchi (+23%) e ricavi a 1,1 miliardi. Nel terzo trimestre ha accelerato con 76 milioni di pacchi consegnati e «una crescita straordinaria» dei ricavi: +14,6% a 384 milioni. In Piazza Affari Poste ha chiuso la giornata di in rialzo dello 0,3% a 13,2 euro.