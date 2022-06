Procedura al via: come richiedere il bonus 200 euro

Sul sito dell'Inps è possibile presentare le richieste per ottenere il bonus 200 euro, un contributo una tantum a cui possono accedere lavoratori dipendenti pubblici e privati, chi ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.), i lavoratori domestici, gli stagionali (a tempo determinato o intermittente), i lavoratori autonomi senza partita Iva e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Come fare la richiesta

Occorre collegarsi al sito dell'Inps e scegliere la voce "Prestazione e servizi" da menù orizzontale in cima alla homepage, per poi cliccare sulla voce "Servizi" e individuare la voce "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" che può essere selezionata inserendola nel quadro di ricerca in alto a destra alla pagina (qui il link diretto).

Fatto questo è necessaria l'identificazione personale mediante Spid, Cie o Cns e selezionare la categoria all'interno della quale si intende presentare la domanda.

La medesima richiesta può essere fatta mediante il Contact Center dell'Inps, raggiungibile al numero 80.31.64 da rete fissa o al numero 06.16.41.64 per chi chiama da telefono mobile. In alternativa ci si può rivolgere ai patronati e ai Caf.

Chi deve presentare la richiesta

Per i lavoratori dipendenti, pensionati e percettori del Reddito di cittadinanza con redditi inferiori a 35mila euro, il bonus sarà automatico e verrà versato a luglio. I lavoratori dipendenti lo riceveranno dai rispettivi datori di lavoro certificando che nessun altro membro del nucleo famigliare percepisce il medesimo contributo.

Nella circolare 73/2022 l'Inps illustra anche quali tipologie di lavoratori possono presentare la richiesta: collaboratori domestici, addetti alle vendite a domicilio, Co.co.co., stagionali a tempo intermittente o determinato, autonomi privi di partita Iva e iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo, a patto che non percepiscano il bonus direttamente dai rispettivi datori di lavoro.

Chi, durante il mese di giugno del 2022, è posto al beneficio di indennità Covid-19 o Naspi e Discoll riceverà il bonus a luglio dietro diretta erogazione dell'Inps senza dovere compiere alcun passo.

Le richieste per i collaboratori domestici vanno inoltrate entro il 30 settembre e, già a partire dal mese di luglio, il bonus sarà erogato nel giro di pochi giorni. Per tutte le altre categorie le domande possono essere presentate entro il 31 ottobre e sarà versato a partire dal primo ottobre.

Con il passare dei giorni vengono delineati sempre più i perimetri del bonus 200 euro che, ricordiamo, è un contributo una tantum, ovvero versato una sola volta, pensato dal governo per aiutare i nuclei famigliari a fare fronte al caro bollette di energia elettrica e gas.