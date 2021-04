I tagli sul Superbonus: cosa può succedere

Le indiscrezioni che fanno riferimento a una riduzione dei fondi destinati a finanziare le opere di efficientamento energetico previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sembrano essere fondate. C’è il rischio che non vada in porto la proroga del “Superbonus 110%”. I finanziamenti, nel triennio, potrebbero scendere da 18 a 12 miliardi di euro, creando una serie di problemi. Immediate le reazioni. “Il governo – dichiara al Corriere della Sera Gabriele Buia, presidente Ance (associazione nazionale costruttori edili) – deve fare assolutamente chiarezza al più presto sia sui tempi per il bonus, che vanno portati almeno fino alla fine del 2023, sia sulla semplificazione delle procedure” .

Per Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, “il 110% è l’unica misura anti ciclica finora messa in campo e ha contemporaneamente un effetto virtuoso sia dal punto di vista ambientale sia da quello occupazionale. Tagliarla sarebbe miope e manderebbe un messaggio poco chiaro a famiglie e imprese. Servirebbe invece prorogarla fino al 2023, rendendo permanente la possibilità di cedere il credito fiscale” . Il coro è unanime: un eventuale taglio alle risorse destinate nel Recovery Plan al “Superbonus 110%”, non sarebbe accettato, soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che lo ha fortemente voluto.

“Il gruppo parlamentare del M5S ha già chiesto chiarimenti – ha affermato il deputato pentastellato Riccardo Fraccaro –. Ci auguriamo una smentita a stretto giro dal ministero dell’Economia; sarebbe un problema pensare di poter votare il Pnrr se non si tiene fede al mandato arrivato forte e chiaro dalle forze parlamentari” . Per i 5 Stelle bisogna prorogare la misura del “Superbonus 110%” in una prospettiva temporale più ampia, fino alla fine del 2023, valutando di includere tutte le tipologie di edifici, ivi compresi quelli del settore alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo, e in qualunque stato essi siano, insieme a una "semplificazione dell'accesso e degli strumenti operativi e finanziari alla misura" .