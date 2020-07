Pte-Promotion, il salone del gadget pubblicitario debutta nel polo espositivo di Rho a gennaio 2021

PTE-PromotionTrade Exhibition, l'unico appuntamento annuale in Italia dedicato al mondo dell’oggetto pubblicitario - del tessile promozionale e delle tecnologie per la personalizzazione - andrà in scena per la prima volta a fieramilano-Rho, dal 27 al 29 gennaio 2021 e avrà il vantaggio di svolgersi in parziale contemporaneità con Homi, il Salone degli Stili di Vita.

La scelta di gennaio, a inizio anno, è strategica per la presentazione delle novità e per la pianificazione di investimenti e acquisti per i visitatori della manifestazione organizzata da Fiera Milano, che propone due grandi novità per l’edizione numero 21.

PTE per la prima volta sarà allestita nel polo fieristico di Rho, ospitata in un quartiere espositivo all’avanguardia. Dalla logistica alla ristorazione, dai servizi tecnologici alla funzionalità degli spazi, i visitatori e gli espositori di PTE nel 2021 hanno l’opportunità di usufruire di un servizio di eccellenza assoluta rivolto a una mostra in continua crescita. Che che quest’anno propone anche un nuovo progetto: PTEPeople, una piattaforma digitale che permetterà agli operatori di rimanere in contatto con il mercato tutto l’anno con spazi di visibilità e promozione su tutti i canali digitali della manifestazione.

All’ultima edizione hanno partecipato oltre 160 espositori (tra aziende, brand e case rappresentate), di cui circa il 30% provenienti dall’estero. Molti paesi stranieri presenti, oltre all’Italia, i più rappresentati sono stati Francia, Germania, Polonia e Spagna. PTE è una piattaforma unica a disposizione di produttori, importatori e distributori per incontrare l’intero mercato italiano degli intermediari del mondo promozionale e dei professionisti della stampa e della personalizzazione. Ovvero due anime che si incontrano: gli oggetti e articoli tessili da una parte, le tecnologie per la stampa dall’altra.

La nuova location consentirà di beneficiare delle sinergie tra PTE e HOMI, il Salone degli Stili di Vita, che presenta un’offerta merceologica complementare a quella di PTE. Proprio per questo motivo, come già nelle scorse edizion,i gli operatori di PTE avranno la possibilità di visitare gratuitamente HOMI (fieramilano-Rho 29 gennaio al 1° febbraio 2021) per raccogliere nuovi spunti e valutare nuove opportunità di business.

Tutte le informazioni su www.promotiontradeexhibition.it/it