Rate congelate per un altro anno

L'Abi, associazione bancaria italiana presieduta da Antonio Patuelli, ha diffuso una lettera circolare agli associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione civile, la delibera del Consiglio dei ministri con la quale è prorogata per 12 mesi la misura di sospensione delle rate dei mutui prevista dall'ordinanza del capo della Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Lo riporta una nota precisando che nell'ordinanza della Protezione Civile si fa esplicito riferimento all'accordo sottoscritto da Abi e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. L'annuncio fa seguito a quello diffuso un paio di giorni fa nel quale si informava della sospensione delle rate per 12 mesi in conseguenza degli straordinari eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato gran parte del territorio della Lombardia; il 6 luglio 2023 la provincia di Cuneo; dal 13 luglio al 6 agosto 2023 il Veneto; dal 20 al 29 giugno 2023 il territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.

Lo slittamento di un anno potrebbe rendere il peso delle rate più leggero di quanto non sarebbe ora: si segnala infatti che il probabile taglio dei tassi in programma da parte della Bce inciderà in modo proporzionale sugli indicatori di riferimento dei mutui.