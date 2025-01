Renexia stringe sul maxi-parco eolico

Ascolta ora 00:00 00:00

Il più grande parco eolico offshore galleggiante del Mediterraneo sta prendendo forma. La nuova frontiera dell'energia pulita fluttuerà sulle onde con Med Wind, il principale progetto di Renexia, la società del Gruppo Toto attiva nelle rinnovabili e guidata dal direttore generale Riccardo Toto. Attualmente è in corso l'iter autorizzativo dell'impianto, per il quale l'investimento totale ammonta a oltre 9 miliardi di euro, con ricadute a livello regionale e nazionale e ulteriori investimenti per i 25 anni di gestione.

Med Wind prevede fino a 190 turbine, ormeggiate a oltre 80 chilometri dalla costa trapanese, con 2,8 gigawatt di potenza installata con due corridoi di esportazione collegati alla Sicilia. «Nell'attuale contesto socioeconomico è importante incrementare la produzione nazionale di energia derivante dall'eolico offshore», ha affermato Toto, intervenuto ieri all'evento La Ripartenza, organizzato a Milano dal vicedirettore del Giornale, Nicola Porro. Così ha spiegato «limiteremo le oscillazioni del costo dell'energia, soggetto alle crisi internazionali, perseguendo un efficace ed equilibrato energy mix, che a sua volta deve tener coto delle tecnologie capaci di raggiungere gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo». Med Wind soddisferà il 3% del fabbisogno energetico complessivo del Paese, incrementando del 45% l'energia prodotta in Italia da fonte eolica. Per completare un progetto così ambizioso, Renexia punta a realizzare una filiera industriale specializzata che possa garantire una produzione italiana di turbine eoliche.

Ad agosto è stato firmato un protocollo d'intesa con MingYang, uno dei più grandi produttori al mondo di turbine, e il Mimit, proprio per avviare un modello industriale che in Europa ancora non esiste, con la realizzazione di una fabbrica sul suolo nazionale.

Il sito produttivo prevede un investimento di 300 milioni di euro e darà lavoro a circa 1.300 risorse.

Renexia pensa a uno sviluppo di sistema. «Abbiamo l'opportunità di creare una filiera nazionale specializzata e dare il via a una grande industria eolica italiana», ha osservato Toto, evidenziando le grandi potenzialità del settore.