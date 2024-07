Italia quarto paese più visitato al mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia, con 57,2 milioni di visitatori internazionali, è stato, nel 2023, il quarto Paese più visitato al mondo, dopo Francia, Spagna e Stati Uniti. I dati raccolti fino a maggio dicono che, dall'inizio dell'anno, gli arrivi di turisti internazionali sono aumentati nel nostro Paese del +7% rispetto allo stesso periodo del 2023 e che ci si aspetta, a conclusione del 2024, di arrivare a una crescita vicino alla doppia cifra. I dati arrivano dall'analisi di Allianz Trade «Globetrotters are driving the tourism rebound». Nel mese di maggio, il tasso di occupazione degli hotel in Italia è stato del 78%, 10 punti in più rispetto alla media mondiale. Per quanto riguarda le entrate derivanti dal turismo internazionale, l'Italia si è classificata al quinto posto nel 2023, incassando 55,9 miliardi di dollari, mentre, gli italiani si sono classificati al settimo posto in termini di spese per turismo all'estero, con 34,2 miliardi di dollari. In generale, l'Europa è la regione che riceve il maggior numero di turisti a livello mondiale, con una quota di mercato del 54% nel 2023, seguita da Asia Pacific (18%) e dalle Americhe (15%). Francia, Spagna e Italia sono stati tra i primi paesi più visitati al mondo lo scorso anno, motivo per cui l'Europa ha generato le maggiori entrate turistiche nel 2023 (660 miliardi di dollari).Di conseguenza, il turismo rappresenta un'attività economica importante per l'Ue (contribuendo al 10% del suo Pil) e continuerà ad esserlo.

Nel primo trimestre del 2024, la regione aveva già superato i livelli pre-pandemia (+2% rispetto al primo trimestre del 2019) in termini di arrivi di turisti internazionali. E i due grandi eventi sportivi (Europei di calcio e Olimpiadi) estivi attireranno ancor più visitatori in Francia e Germania.