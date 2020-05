Ricarica del conto digitale, accordo tra SisalPay|5 e Hype

Da oggi è possibile ricaricare il proprio conto Hype grazie al nuovo servizio SisalPay|5, gradualmente attivo negli oltre 50mila punti vendita come tabacchi, bar ed edicole presenti su tutto il territorio italiano. Nuova opportunità che nasce dalla pertnership tra SisalPayI5 primo operatore italiano di proximity banking e Hype, la soluzione digitale che offre una gestione semplice ed efficiente del denaro che in poco tempo ha superato il milione di clienti..

Ricaricare sarà semplice: il cliente Hype dovrà impostare la ricarica dall’app, mostrare il QR Code generato all’esercente e pagare tramite contanti. In futuro sarà possibile pagare anche tramite PagoBancomat. L’accredito sarà istantaneo e l’importo subito disponibile. Per effettuare la ricarica il cliente dovrà avere un’età minima di 14 anni (Hype è disponibile dai 12 anni), essere titolare della carta e identificato tramite un documento d'identità in corso di validità, oltre alla propria tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale. Il costo del servizio varia a seconda della tipologia di conto Hype sottoscritto (Start, Plus o Premium), a partire da 2,50 euro fino a 1,60 euro, da saldare all’esercente.



La ricarica del conto Hype si aggiunge ai servizi di pagamento messi a disposizione da SisalPay|5 per il cittadino. La società, nata nel 2019 dall’unione dell’eccellenza di SisalPay nei servizi di pagamento e di Banca 5 di Intesa Sanpaolo nei servizi bancari di prossimità, è la prima proximity banking company in Italia. Una rete capillare di oltre 50.000 esercizi perfettamente integrata con il digitale, garantisce al cittadino di accedere in modo semplice, veloce e sicuro a un’ampia gamma di servizi finanziari di base, come prelievi e bonifici, e di pagamento, come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche.



Per Hype, il servizio si aggiunge alla ricarica tramite bonifico, carta di credito e accredito diretto dello stipendio che va incontro alla richiesta dei numerosi clienti che utilizzano la soluzione, anche come conto primario. L’ampliamento della funzionalità di ricarica in contanti (già disponibile in oltre 500 punti vendita della grande distribuzione organizzata) permette ai clienti di avere un numero sempre maggiore di punti fisici di riferimento dove poter ricaricare il proprio conto. La proposta di Hype continua quindi ad evolversi disegnando nuovi standard di Servizio per soddisfare la propria base clienti che cresce ad un ritmo di 2000 nuovi sottoscrittori al giorno.