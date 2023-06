Rischio povertà per un italiano su quattro

La ripresa dell'economia italiana non ha ridotto il rischio di povertà ed esclusione sociale dei cittadini. Vivono in questa condizione, calcola l'Istat, oltre 14 milioni e 300mila persone, poco meno di un quarto della popolazione nel 2022, quasi come l'anno precedente.

La percentuale di individui a rischio è passata dal 25,2% al 24,4% a livello Paese, ma nel Mezzogiorno è rimasta immobile e riguarda oltre quattro persone su 10, come nel 2021, ed è addirittura aumentata in Puglia, Sardegna e Calabria. Eppure qualcosa è cambiato. Non le disuguaglianze nei redditi, che sono rimaste tali e quali, ma senza il reddito di cittadinanza e gli altri sostegni per il Covid sarebbero state più elevate. Il rischio specifico di povertà colpisce sempre il 20,1% della popolazione, ma sono diminuite le persone nella fascia di disagio più profonda. La condizione di grave deprivazione materiale e sociale vede il 4,5% della popolazione, in calo dal 5,9% del 2021, grazie alla ripresa dopo la crisi pandemica e all'incremento dell'occupazione.

Le persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro si sono, infatti, ridotte dal 10,8% del 2021 al 9,8%. I dati sui redditi, aggiornati al 2021, indicano una crescita dell'importo netto fino a una media di 33.798 euro all'anno, poco più 2.800 euro al mese a famiglia. Rispetto al primo anno del Covid, l'aumento è dell'1%, al netto dell'inflazione, ma ancora i redditi sono inferiori a quelli del 2007, prima della grande crisi.

In termini reali devono ancora recuperare a circa il 10% dei redditi le famiglie del Centro e del Sud, così come quelle di lavoratori autonomi e risultano particolarmente penalizzati anche i dipendenti.Stabile il divario tra il quinto più ricco e il quinto più povero della popolazione. Oltre un milione e mezzo di famiglie hanno beneficiato, del resto, del reddito di cittadinanza, il 5,9% del totale, con un importo medio di 5.522 euro all'anno mentre le misure di emergenza per la pandemia hanno raggiunto circa il 15% dei nuclei.