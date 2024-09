Sanlorenzo gonfia la randa green

Ascolta ora 00:00 00:00

Obiettivo neutralità carbonica entro il 2030. Sanlorenzo Yacht prosegue a passi spediti sulla strada della sostenibilità nel settore delle imbarcazioni puntando tutto sulle celle a combustibile e il metanolo verde. Non solo, ma intende segnare come «tappa fondamentale» anche l'acquisizione di Nautor Swan completata un mese fa per costituire un polo della nautica che riunisca «il meglio dello yachting a motore e a vela».

Massimo Perotti ha illustrato al Cannes yachting festival i risultati finanziari del primo semestre dell'anno facendo il punto della roadmap. «Abbiamo completato con successo due progetti d'avanguardia - ha dichiarato il presidente e ceo di Sanlorenzo -. Sono state consegnate in estate il 50Steel, equipaggiato con sistema reformer-fuel cell a metanolo verde per l'hotellerie di bordo, e i due tender Bgh con propulsione esclusivamente a idrogeno e a zero emissioni costruiti per due team partecipanti alla Coppa America».

L'acquisto dell'azienda specializzata nella progettazione, costruzione, commercializzazione e refit di imbarcazioni di lusso - che era controllata da Leonardo Ferragamo - testimonia «la nostra abilità nel riconoscere le opportunità di investimento ad alto potenziale di creazione di valore e di integrarle in una logica industriale di lungo termine», continua Perotti.

Oltre all'affare Nautor Swan, Sanlorenzo ha stipulato accordi strategici con i principali player mondiali nella produzione di energia e propulsione, quali Volvo Penta, Siemens Energy e Rolls-Royce Solution GmbH - Global Marine (MTU).

I prossimi passi prevedono un ulteriore sviluppo nell'utilizzo delle fuel cell e nei sistemi di propulsione ibrida, come nel caso del superyacht che il cantiere punta a realizzare entro il 2027 con un sistema bi-fuel alimentato a metano verde per l'80%. Una novità che consentirà di ridurre le emissioni della stessa percentuale «superando il target della riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030, stabilito dal programma Fit for 55 dell'Unione Europea».