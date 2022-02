Scattano gli aumenti sulle pensioni: tutti i nuovi assegni

Novità importanti per i pensionati italiani. Dal mese di marzo arrivano gli attesi aumenti sugli assegni che giungeranno proprio al momento opportuno, ovvero in un periodo in cui gli incrementi considerevoli delle bollette dell’energia elettrica e del gas stanno mettendo a dura prova le famiglie e, soprattutto, le persone più anziane. Gli aumenti delle pensioni sono conseguenza di due importanti fattori: l’applicazione delle nuove aliquote Irpef e la rivalutazione degli assegni sulla base dell’inflazione. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha prodotto la legge di Bilancio 2022 e la perequazione.

Le nuove aliquote Irpef

L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha finalmente aggiornato il sistema di calcolo delle pensioni in base alle nuove aliquote Irpef approvate dal governo. Ciò permetterà ai beneficiari degli assegni pensionistici di ottenere un aumento dell’importo già a partire dal mese di marzo. Ma come verranno effettuati i conteggi? Ecco in sintesi le nuove aliquote Irpef:

23% per redditi fino a 15mila euro.

25% tra 15mila e 28mila euro.

35% tra 28mila e 50mila euro.

43% per la quota di reddito eccedente i 50mila euro.

Importante ai fini degli aumenti è anche l’incremento della no tax area per i pensionati fino a 8.500 euro. In precedenza la quota era fissata a 8mila euro.

La perequazione

Da marzo ci sarà, poi, la rivalutazione delle pensioni con l’aggiornamento dell’importo degli assegni con l’applicazione del tasso dell’1,7% al posto de vecchio indice, utilizzato ancora per i mesi di gennaio e febbraio 2022, fissato all’1,6%. Gli aumenti più consistenti, in ogni caso, ci saranno nel 2023, quando l’Inps applicherà il tasso definitivo di rivalutazione che per il 2022, come ha fatto sapere l’Istat, è dell’1,9%.

Il calendario del pagamento delle pensioni di marzo

Come sempre, anche gli assegni pensionistici di marzo verranno pagati con qualche giorno di anticipo per chi si reca direttamente negli uffici postali. Adottando sempre il principio dello scaglionamento in ordine alfabetico per iniziale del cognome, è necessario esibire il Green pass per entrare alle Poste. Ecco l’elenco dei giorni di pagamento: