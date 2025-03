Scattano i dazi cinesi contro l'America: tariffe fino al 15% su pollo, mais e cotone

Ascolta ora 00:00 00:00

Scatta ufficialmente da oggi la ritorsione cinese contro Donald Trump, che ha aumentato del 20% i dazi su tutto il made in China. Su diversi prodotti agricoli e alimentari americani entreranno in vigore tariffe pari al 15% su pollo, grano, mais e cotone e un'ulteriore imposta del 10% grava ora su soia, sorgo, grano, maiale, manzo, prodotti ittici, frutta, verdura e latticini importati dagli Stati Uniti. Una stretta alla quale Trump finora non ha replicato e sulla quale forse potrebbe far leva per spingere su una conversazione telefonica con il presidente cinese Xi Jinping, con il quale ancora non si è intrattenuto.

La stretta di Pechino alimenta non poco il timore di una recessione a stelle e strisce. Il presidente americano, interpellato ieri sul tema dalla Fox, ha detto: «Detesto prevedere queste cose». Per poi aggiungere: «Ci vuole un po' di tempo. C'è un periodo di transizione perché quello che stiamo facendo è molto grande: stiamo riportando ricchezza all'America», ha spiegato Trump cercando di rassicurare gli investitori, innervositi da un'inflazione ostinata e soprattutto dalla scarsa chiarezza sui dazi. Sta di fatto che l'economia americana sta arrancando e anche Wall Street (che ha vissuto la sua peggiore settimana da settembre) si è rimangiata tutto il rally innescato dalla notizia dell'elezione di Trump alla Casa Bianca nella speranza di una politica fiscale più espansiva del predecessore. I recenti indicatori, del resto, non lasciano dubbi su un indebolimento dell'economia: l'indice della Fed di Atlanta ha segnalato una contrazione del Pil del 2,4% nel primo trimestre, un risultato che sarebbe il peggiore dalla pandemia.

L'attenzione è ora sulla scadenza del 2 aprile, quando entreranno in vigore i dazi reciproci, quelli con cui Trump colpirà tutti i paesi. «Faremo pagare quello che loro ci tassano», ha ripetuto nelle ultime settimane. Il rischio che sia un boomerang, però, è molto elevato.