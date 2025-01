Scossa ai vertici Prosieben, via il presidente. Parte la caccia al successore, occhi su MfE

Ascolta ora 00:00 00:00

Scossa al vertice di ProSiebenSat.1, la partecipata tedesca di MfE -Mediaset. Il presidente del consiglio di sorveglianza Andreas Wiele non si ripresenterà per un nuovo mandato, lasciando la carica il prossimo 28 maggio in occasione dell'assemblea dei soci.

Un segnale di cambiamento che avvicina sempre più MfE al broadcaster bavarese, di cui detiene il 29,99% del capitale. Da tempo sono peraltro chiare le mire strategiche del Biscione per dare vita a un gruppo dal respiro sempre più europeo. Un'occasione per risolvere la partita tedesca, secondo alcuni analisti, potrebbe presentarsi dopo febbraio, quando le urne avranno sancito i nuovi equilibri politici a Berlino.

«ll consiglio di sorveglianza e il suo comitato per le nomine inizieranno ora immediatamente la ricerca di un successore idoneo al fine di presentare una proposta corrispondente all'assemblea generale annuale del maggio 2025», si legge nel comunicato diffuso da Prosieben. Ma da qui a maggio molti giochi potrebbero compiersi. In ogni caso, il passo indietro di Wiele è la prova di un cambio di gestione auspicato da tempo sia dal gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sia dal secondo azionista Ppf Group.

Facile prevedere che il nuovo presidente sarà a questo punto molto vicino o perlomeno gradito a MfE. Il gruppo italiano da tempo chiede alla sua partecipata tedesca di concentrarsi maggiormente sul core business televisivo. E dopo aver ottenuto 4 posti su 9 in consiglio, in dicembre, con la notizia di un maxi finanziamento da 3,4 miliardi a disposizione del Biscione, si sono fatte insistenti le voci di una prossima possibile avanzata di MfE.

«La struttura azionaria e la composizione del consiglio di sorveglianza sono cambiate in modo significativo da quando ho assunto l'incarico e date queste circostanze, è giunto il momento di cedere il mio incarico». L'obiettivo di MfE, che a fine novembre si è portato al 29,9% del capitale sociale della società bavarese con il 30,8% dei diritti di voto, è quello di risanare e rilanciare il gruppo tedesco con la cessione degli asset non core rispetto al business televisivo: il sito di incontri, Verivox e il portale di profumi. Le trattative per la cessione sono in corso, e dovrebbero valere circa 800 milioni. Ma per ora, per esempio, i contatti tra Prosiebensat e Moltiply, ex MutuiOnline, per la vendita del sito di comparazione delle utenze Verivox è saltata.

Dopo i conti dei nove mesi, ProSieben ha confermato le prospettive per l'intero anno

di ricavi e margine operativo lordo, anche se «a causa dello sviluppo peggiorativo del mercato della pubblicità televisiva», prevede per il 2024 un ebitda rettificato pari a 575 milioni, nella parte più bassa delle stime.