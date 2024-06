La scuola insegna a risparmiare. Il sogno di Einaudi diventa realtà

Ascolta ora 00:00 00:00

Al via l'Alleanza per l'educazione finanziaria. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Feduf (la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, costituita dall'Abi nel 2014) che ha il compito di elevare il livello di consapevolezza finanziaria degli italiani. La prima azione dell'Alleanza sarà rivolta alle scuole, nelle quali, dal prossimo anno scolastico, l'educazione finanziaria entra per legge tra le competenze dell'educazione civica. L'Alleanza per l'educazione finanziaria è stata sottoscritta da tutti i Partecipanti alla Feduf: Abi, banche italiane, Acri e Fondazioni di origine bancaria, Bcc Iccrea, Cdp, Mcc e Ics.

«La libertà è il requisito fondamentale per poter esercitare i propri diritti ha sottolineato il presidente Feduf Stefano Lucchini nel corso dell'assemblea della Fondazione - e l'articolo 47 della nostra Costituzione sancisce l'accesso al risparmio popolare, alla proprietà dell'abitazione e all'investimento sui mercati». La cultura economica e finanziaria, ha aggiunto, «è un fattore abilitante a tutela di questo diritto e deve trasmettere modelli di vita positivi, favorire l'equità per aiutare gli individui e la società nel suo insieme a mantenere ed estendere a tutti il benessere conquistato». Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ha ricordato come l'articolo 47 della Costituzione si origini dalla lungimiranza dell'allora governatore di Bankitalia e poi presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, che all'Assemblea costituente ricordò come la maggior parte degli italiani nel 1947 fosse inconsapevole che «100 lire del 1914, prima delle due Guerre mondiali, avevano ormai perso il 97% del loro potere d'acquisto».

L'obiettivo dell'Alleanza per l'educazione finanziaria, oltre a implementare lo spazio dedicato al risparmio nell'ambito degli insegnamenti, è anche aggregare aziende ed enti del settore extra bancario per ampliare la portata dell'azione e renderla sempre più strutturata e articolata.

Nel corso dell'assemblea Feduf è stato presentato un sondaggio Ipsos che ha messo in evidenza come l'80% degli intervistati ritenga che la mancanza di educazione economica e finanziaria limiti la libertà di scelta. Il 63% degli italiani, ha spiegato la ricerca, considera il denaro un mezzo per raggiungere sicurezza e stabilità economica individuale e il 53% un fattore di indipendenza finanziaria e libertà nelle scelte.