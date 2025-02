OpenAi respinge l'offerta di Musk

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cda di OpenAI ha respinto all'unanimità l'offerta da 97,4 miliardi di dollari di Elon Musk per acquisire gli asset dell'organizzazione non-profit che controlla OpenAI. Il rifiuto del cda, recapitato venerdì notte in una lettera all'avvocato di Musk è stato motivato spiegando che l'offerta «non è nel migliore interesse» della società. Oltre alla lettera, il presidente Bret Taylor ha affermato che OpenAI «non è in vendita» e che l'offerta rappresentava «l'ultimo tentativo del signor Musk di ostacolare la concorrenza». L'avvocato di Mr Tesla, Marc Toberoff, ha replicato che il consiglio avrebbe dovuto valutare l'offerta in buona fede, perché la conversione in organizzazione a scopo di lucro implica sostanzialmente la messa in vendita dei beni dell'organizzazione non-profit. Musk aveva precedentemente affermato che OpenAI e il suo ceo Sam Altman (in foto) hanno violato l'accordo fondativo dell'azienda dando priorità al profitto rispetto ai benefici della tecnologia per l'umanità. In seguito ha ritirato, ripresentato e modificato la sua causa, includendo nuove denunce in materia antitrust. OpenAI e Altman hanno contestato tali accuse, definendole un tentativo di distrazione da parte di un concorrente, visto che Musk gestisce xAI. Occorre, tuttavia, ricordare che OpenAI sta modificando la sua struttura societaria. Attualmente la società - che ha scopo di lucro - è controllata da un'organizzazione non-profit. L'obiettivo di Altman & C. è trasformare quest'ultima in un ente di beneficenza indipendente con una quota di minoranza nella società.

Tale transizione, attualmente in fase di negoziazione, richiede l'approvazione del consiglio di amministrazione di OpenAI e dei procuratori generali del Delaware, dove è costituita l'organizzazione non-profit, e della California, dove ha sede.