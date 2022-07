La stangata sulle vacanze: cosa sta accadendo ai prezzi

Il peso dell’inflazione è pronto ad abbattersi anche sulle prossime vacanze degli italiani. Un vero e proprio boom che riporta il calendario al 1986. Prima vittima dell'impennata dei prezzi i biglietti aerei. Secondo i dati Istat relativi al mese di giugno quest’anno il prezzo dei biglietti è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno, andando a segnare un +90,4%. Anche rapportando il dato al solo mese precedente si può osservare un incremento del 23,8%. I rincari, con i prezzi dei carburanti che continuano a salire, in generale riguardano anche tutti i servizi che sono relativi ai trasporti, +7,2% annuo; +2% da maggio. Anche decidere di soggiornare in una camera d’albergo, in un B&B o anche in un villaggio turistico, questa estate può risultare molto più costoso rispetto al passato. In questo caso i prezzi di servizi di alloggio segnano infatti un +18,1% annuo e un +5,8% su base mensile.

Anche la frutta è sempre più cara

In particolare, l’Istat segnala nel mese di giugno una accelerazione dei prezzi della frutta, sia fresca che refrigerata da +6% a +10,9% annuo, e di quelli dei vegetali freschi o refrigerati, escludendo però le patate da +11% a +11,8%. Come calcolato dal Codacons, che parla di ‘mazzata record’, il tasso di inflazione all'8%, che non si registrava da gennaio 1986 quando era pari a +8,2%, si traduce a parità di consumi in una maggiore spesa pari a +2.457 euro all’anno per una famiglia tipo, che può anche arrivare a +3.192 euro annui per un nucleo familiare con due figli.

Il boom dell'indice generale deriva da diverse componenti. In particolare sarebbe dovuto ai prezzi dei beni energetici non regolamentati (+6,0%), dei servizi relativi ai trasporti (+2,0%), degli alimentari lavorati (+1,7%), dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,3%) e dei beni non durevoli (+0,7%), come rilevato dall'Istat nei dati preliminari dei prezzi al consumo a giugno. L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +6,4% per l'indice generale e a +2,9% per la componente di fondo.

Non va miglio in Europa con un'inflazione sempre da record: a giugno ha toccato l'8,6%, (contro l'8,1 di maggio), un livello che non era mai stato registrato da quando è stata creata l'Unione economica e monetaria. La principale componente che ha inciso sulla crescita dell'inflazione media è stata l'energia, comparto nel quale l'aumento su base annua è stato a giugno del 41,9% rispetto al 39,1% di maggio.

"Una vera emergenza nazionale"