Startup innovative: un boom grazie ai privati

Ho appreso che nel nostro Paese è assai cresciuto il numero di startup innovative. Nell'arco temporale che va dal 2013 al 2021 incluso, dunque, il periodo della pandemia) esso è lievitato dell'860 per cento (ovvero: da 1.467 a 14.077). Una crescita, secondo le stime, destinata a proseguire fino ad arrivare alla interessante soglia delle 23.000 entro il 2027.

Questi dati, assai confortanti in quanto indicano finalmente visione e prospettiva, sono estratti da uno studio reso pubblico da Fondazione Ricerca & Imprenditorialità in collaborazione con Srm Centro studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Questo percorso virtuoso è trainato quasi esclusivamente dalle imprese private. Il che non mi sorprende affatto. Storicamente, nell'economia reale, le esperienze migliori appartengono all'orizzonte del privato e quindi all'interno di quella cultura liberale del lasciar costruire in ragione di una fiducia verso lo spirito d'intrapresa dell'individuo.

Anche per questa ragione merita di essere evidenziato tale studio sul buono stato di salute delle startup innovative, tenuto conto che parliamo di un Paese che ha dovuto e continua a subire il peso della mentalità statalista/dirigista. La ricerca e lo sviluppo sono ingredienti decisivi per affrontare la competizione dei mercati. E, consapevoli di ciò, le nostre startup hanno scoperto l'importanza di attuare percorsi di ricerca nel segno della collaborazione: fare gioco di squadra fra soggetti diversi produce benefici per tutti.

E ciò consente ad esse di diventare partner credibili per le realtà imprenditoriali più grandi. Insomma, un circolo virtuoso ad alto contenuto innovativo.

La conoscenza è oggi più che mai un punto discriminante per svolgere attività sui mercati da protagonisti. Quando si avvia un'impresa spesso si ritiene che il più sia fatto. Non è così. Le startup crescono laddove si inseriscono con lungimiranza ed entusiasmo in una rete di relazioni per attingere conoscenze scientifiche e tecnologiche. Un'occasione importante soprattutto per i giovani.