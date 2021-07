Stellantis, 100 milioni nel Regno Unito. E la fabbrica farà solo furgoni elettrici

Alla vigilia dell'EV day, l'evento dedicato all'elettrificazione della gamma prodotti di Stellantis, ecco un'anticipazione. Il gruppo guidato da Carlos Tavares (nella foto), che domani spiegherà la futura strategia green, ha annunciato l'investimento di 100 milioni di sterline (oltre 116 milioni di euro) nell'impianto Vauxhall di Ellesmere Port, nel Regno Unito. Quello britannico, entro la fine del 2022, sarà il primo sito di Stellantis che produrrà veicoli commerciali e per il trasporto passeggeri totalmente elettrici. Oltre a Vauxhall, sono interessati gli altri marchi dell'ex Psa: Opel, Peugeot e Citroën, destinati sia al mercato interno sia all'esportazione.

Quello di Ellesmere Port rappresenta un esempio di come si possa riadattare un sito da 60 anni preposto a sfornare auto tradizionali. Tema, quello della riconversione delle fabbriche (soprattutto in chiave ex Fca), che sarà tra quelli al centro dell'EV Day di domani. La decisione di Stellantis di dedicarsi alla produzione di veicoli elettrici è anche strettamente legata alla volontà del governo britannico di cessare la vendita di mezzi a benzina e Diesel dal 2030.

Di Fiat Professional, invece, è l'e-Ducato, furgone elettrico che nasce nella fabbrica di Atessa (Chieti), la più importante in Europa per i veicoli commerciali. La versione elettrica di Ducato, prima di entrare nelle concessionarie, deve comunque fare un passaggio a Mirafiori per il montaggio delle batterie.

A proposito di mobilità elettrica, anche le supercar milionarie di Bugatti (Volkswagen Group) lo saranno in futuro. La Casa di Molsheim passerà infatti sotto il controllo del croato Mate Rimac, soprannominato l'«Elon Musk dei Balcani». Rimac e Porsche (Volkswagen Group) formeranno una joint venture, con il croato al 55%.