Stellantis, 2022 di accordi. E ora punta sull'idrogeno

Il 2022, ormai ai titoli di coda, è stato per Stellantis un anno proiettato al futuro con la presentazione, a marzo, del piano strategico «Dare Forward 2030», seguito, nei mesi successivi, da una serie di accordi su batterie, materie prime, guida autonoma, software e anche produzioni (l'ampliamento della partnership con Toyota per realizzare un furgone leggero di taglia XXL da produrre in Italia e in Polonia). L'ad Carlos Tavares intende far trovare il gruppo, a livello globale, pronto nel momento in cui saranno chiare le nuove regole sulla mobilità.

Due gli ultimi colpi messi a segno. Il primo è la chiusura del processo di acquisizione di aiMotive, società leader nelle soluzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e di software per la guida autonoma. L'obiettivo è di offrire a milioni di clienti auto migliori, più sicure e più intelligenti. AiMotive ha sede a Budapest, in Ungheria, con uffici in Germania, Usa, Giappone e oltre 200 dipendenti altamente specializzati in tutto il mondo.

Il secondo colpo, annunciato ieri, pone un nuovo tassello nel mosaico di intese. Si tratta della pianificazione da parte di Stellantis dell'acquisto di una quota pesante in Symbio, la joint venture di Faurecia e Michelin specializzata nel settore dell'idrogeno e leader nelle tecnologie a celle a combustibile per l'industria automotive.

«La tabella di marcia di Symbio, per gli aspetti tecnici, combacia perfettamente con i nostri piani sulla mobilità a idrogeno in Europa e negli Usa. Questo passo consentirà di velocizzare lo sviluppo di tale tecnologia che consentirà di offrire nuovi prodotti a basse emissioni, oltre ai tradizionali veicoli elettrici», ha spiegato Tavares.

Lo scorso ottobre Symbio ha presentato il progetto HyMotive che consentirà di aumentare la propria capacità produttiva, in Francia, fino a 100mila sistemi l'anno entro il 2028, con la conseguente creazione di mille posti di lavoro. La chiusura della transazione è prevista nei primi mesi del 2023.

Il nuovo anno, intanto, si aprirà subito con altre novità in casa Stellantis. Al Ces, il più grande evento mondiale dedicato alle tecnologie che aprirà il 5 gennaio a Las Vegas, il gruppo nato dalla fusione di Fca con Psa sarà tra i protagonisti, grazie alla presentazione di due concept: Ram 1500 Revolution Bev e Peugeot Inception. Lo stand di Stellantis mostrerà, inoltre, marchi e tecnologie che avranno per denominatore comune una mobilità pulita, sicura e accessibile. «Mostreremo il meglio della nostra tecnologia - ha anticipato l'ad di Stellantis - che punta ad affrontare la grande sfida globale del cambiamento climatico. Vedrete come stiamo realizzando propulsioni elettrificate e prive di emissioni, nonché come il nostro software sta rendendo la mobilità più semplice e sicura. L'obiettivo di raggiungere le zero emissioni nette di carbonio entro il 2038 è la nostra stella polare».